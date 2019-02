 Le nouveau Ghostbusters sera tourné à Calgary 

Le président d'un syndicat de techniciens du cinéma confirme que le prochain Ghostbusters sera tourné dans cette ville albertaine.

Damian Petti, de la section locale de l'IATSE, a déclaré jeudi que Sony Pictures avait informé le syndicat que le tournage aurait lieu à Calgary. Il ne pouvait fournir de détails sur les dates, les budgets et le nombre d'emplois générés par cette production.

Le Montréalais Jason Reitman, finaliste à deux reprises pour l'Oscar du meilleur réalisateur (Up in the Air et Juno), dirigera le nouvel opus de la série Ghostbusters, qui devrait sortir à l'été 2020. Son père, Ivan Reitman, avait réalisé et produit le film original, sorti en 1984, ainsi que sa suite en 1989. Une version toute féminine était aussi sortie en 2016.

Le studio Sony indique que le nouveau SOS Fantômes va revenir à ses racines et ajoutera un nouveau chapitre à l'histoire originale. Les deux premiers Ghostbusters mettaient en vedette Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson, dans les rôles de « parapsychologues » qui enquêtent sur des fantômes à New York pour gagner leur vie.

Selon le magazine Production Weekly, de Hollywood, le tournage du nouveau Ghostbusters devrait commencer en juin et durer 15 semaines.

Jason Reitman a publié sur Twitter le mois dernier des images du fameux véhicule-ambulance Ecto-1 des Ghostbusters. « On se calme, tout le monde : j'ai trouvé la voiture ! ». Dan Aykroyd, un autre Canadien, lui a répondu : « Si vous avez besoin d'une mise au point, vous savez qui appeler ».