 Le magicien et acteur Ricky Jay est décédé 

Le magicien et acteur Ricky Jay, connu du grand public pour son rôle dans le film Boogie Nights, est mort samedi à l'âge de 72 ans, a-t-on appris dimanche.

Associated Press New York

Son agent C. Winston Simone a déclaré que M. Jay est mort de «causes naturelles» dans sa demeure à Los Angeles.

Ricky Jay a interprété un caméraman dans Boogie Nights (1997), comédie dramatique sur l'industrie porno des années 1970-80 réalisée par Paul Thomas Anderson. Il a renoué avec le cinéaste pour Magnolia, deux ans plus tard.

L'homme à la carrure imposante et à la voix apaisante a également interprété un techno-terroriste dans Tomorrow Never Dies, un James Bond de l'époque Pierce Brosnan.

C'est le réalisateur et dramaturge David Mamet qui lui a offert ses premiers rôles au grand écran (House of Games, Homicide, The Spanish Prisoner).

À la télévision, on l'a notamment vu dans la série western de HBO Deadwood.

Expert en magie, Ricky Jay a prêté ses talents à titre de consultant dans des blockbusters comme Ocean's Thirteen, The Illusionist ou Forrest Gump.

Natif de Brooklyn, à New York, Ricky Jay était passionné par des récits sur des personnages étranges, des joueurs et arnaqueurs historiques, et il a écrit plusieurs livres sur le sujet. L'un d'eux portait sur les exploits de Matthias Buchinger, un magicien allemand du 18ème siècle né sans jambes ni mains.

Les artefacts de Buchinger collectionés par Jay ont été présentés lors d'une exposition au Metropolitan Museum of Art de New York, en 2015.

Ricky Jay laisse dans le deuil sa femme Chrisann Verges.