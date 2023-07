Au tour de Volvo et Polestar d’adopter le port Tesla

Après Ford, General Motors et Rivian, c’est maintenant au tour de Volvo et de sa marque sportive Polestar de miser sur le port Tesla nommé North American Charging Standard (NACS) pour bâtir son avenir électrique. Le constructeur suédois en a fait l’annonce la semaine dernière, ce qui lui permettra d’accéder à l’imposant réseau de bornes rapides Supercharger.

Cette transition lui ouvrira la porte à 12 000 bornes de recharge rapides disséminées un peu partout sur le territoire nord-américain. Volvo devient par le fait même la première marque non américaine à adopter ce port rendu accessible aux autres constructeurs par Tesla depuis novembre 2022. À l’instar des rivaux, le constructeur intégrera à ses modèles les ports NACS dès 2025. Des adaptateurs seront offerts par les fabricants pour assurer l’accès aux véhicules dotés de ports CCS.

Précisons que ce port NACS est deux fois plus compact grâce à l’intégration de la recharge à courant en continu et alternatif dans un même boîtier exempt de pièces mobiles. Tesla précise également qu’il est deux fois plus puissant que le port CCS.

La Society of Automotive Engineers (SAE) a déclaré en parallèle vouloir établir des normes techniques encadrant le connecteur NACS. Sans avancer d’échéancier, le court communiqué publié par la SAE précise que cette normalisation se fera dans un « délai rapide » et permettra à tous les constructeurs qui souhaitent l’adopter de le faire. En tenant compte aussi du fait que bien des fabricants de bornes se sont engagés à intégrer ces ports, on assiste fort probablement à une adoption progressive généralisée de ce connecteur.