Volkswagen L’ID.4 reçoit un moteur électrique plus efficient et puissant pour 2024

Évoluant dans un segment particulièrement compétitif, le Volkswagen ID.4 a récemment détaillé les modifications dont il fait l’objet pour le rendre plus résilient face aux assauts essentiellement américains et coréens. La puissance et l’efficience sont au menu pour l’année 2024, sans oublier l’aspect technologique.