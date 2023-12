Je suis l’heureux propriétaire du Tacoma TRD Off Road avec une benne de 5 pi. Ce modèle est équipé de sièges en cuir et d’un siège électrique pour le conducteur. Cela permet d’avoir une bonne position de conduite, car c’est un véhicule à plancher plat. Ce véhicule a une caisse rigide et aucune vibration, ce qui laisse présager de la robustesse et une belle qualité d’assemblage. L’intérieur est bien conçu et il y a beaucoup de rangement pour une cabine de véhicule intermédiaire. Toutefois, les sièges sont chauffants, mais pas le volant. Il n’y a pas de lumière dans la boîte à gants non plus. Ce véhicule est équipé de pneus de qualité pour des expéditions hors route, qui offrent une bonne tenue de route et qui sont silencieux. Le moteur V6 est performant sur la route et hors route. Il y a plusieurs modes de 4x4, donc impossible de s’embourber. Il est regrettable que les crochets de remorquage à l’avant soient si difficiles d’accès. Aussi, je souhaiterais plus de couple à bas régime. Ma consommation oscille entre 12 et 13 L/100 km selon le trajet.

Marc-Antoine L.

Je suis propriétaire d’un Tacoma Off Road V6 3,5 L 2017, avec 60 000 km au compteur, et je n’ai que de bons commentaires. Voilà une camionnette robuste et fiable. Le mode quatre roues motrices est performant. Côté confort, il est important de rappeler que c’est un camion. Personnellement, je m’attendais à une meilleure consommation (13 L/100 km en moyenne). Le concessionnaire me donne le même prix qu’à l’achat !

Normand D.