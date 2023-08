Aston Martin veut gagner des courses et vendre des autos

La course automobile a fait vendre de la Budweiser, du Viagra, de l’huile à moteur, du Martini & Rossi et probablement toutes les marques d’essence et de cigarettes. Aujourd’hui, alors que la Formule 1 progresse aux États-Unis, propulsée par la série Netflix Drive to Survive, on verra si elle fait vendre des Aston Martin.