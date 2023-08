Moteur

L4 DACT 2,5 L

Puissance : 236 ch

Couple : 310 lb-pi L4 DACT 2,4 L turbocompressé

Puissance : 340 ch

Couple : 400,4 lb-pi

Performances

Poids : 180 kg (Limited) 1970 kg (Platinum)

Garde au sol : 139 mm

Capacité de remorquage : 1587 kg

Boîtes de vitesses

De série : automatique à variation continue (Limited), automatique 6 rapports (Platinum)

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : intégral

Pneus

225/55R19 (Limited)

225/45R21 (Platinum)

Capacité du réservoir et essence recommandée

55 L

Ordinaire

Consommation

6,8 L/100 km

Dimensions

Empattement : 2850 mm

Longueur : 4980 mm

Hauteur : 1540 mm

Largeur : 1840 mm1

1. Rétroviseurs extérieurs non compris

Technique

PHOTO BILL LEIGH BREWER, FOURNIE PAR TOYOTA Sous le capot, un moteur de 2,4 L turbocompressé hybride

La Crown a été la première Toyota à soulever son capot au moteur de 2,4 L turbocompressé hybride. Ce moteur, communément appelé Max, loge aussi à bord d’autres modèles, dont le Grand Highlander et certains produits Lexus (NX et RX, par exemple). Lorsque monté en position transversale sur un véhicule doté d’un rouage intégral, ce moteur compte trois moteurs électriques (un à l’avant, l’autre à l’arrière et un alternodémarreur). Une implantation longitudinale de ce même moteur existe aussi et celle-ci est commercialisée sous le nom i-Force Max. Le moteur/alternateur électrique se trouve dans ce cas intégré entre le moteur et la transmission en lieu et place du convertisseur de couple.

Un peu d’histoire

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Crown 1975

Inutile de fouiller dans vos souvenirs, la Crown 1975 (notre photo) n’a jamais été commercialisée en Amérique du Nord. En revanche, cette berline l’a été entre 1958 et 1972, et comme son appellation le suggère, elle occupait alors le sommet de la gamme Toyota. Elle a été remplacée, en Amérique du Nord toujours, par la Corona Mark II, puis par la Cressida, avant d’être renommée ensuite Avalon. La Crown de notre banc d’essai est la sixième génération. Il faut remonter à 1955 pour retracer les origines de ce modèle construit au Japon.