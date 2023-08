Période de rodage

Je conduis une Toyota Crown, version Platinum, depuis trois mois. Tout d’abord, je dois dire qu’elle est très belle, rouge avec des appliqués noirs sur les portières. Elle fait tourner les têtes ! Et comme il y en a très peu sur le marché, pour les gens que je croise, c’est probablement la première fois qu’ils en voient une.

Quelques commentaires maintenant. C’est une voiture très agréable à conduire, confortable, silencieuse, avec un grand écran central et un très bon système de divertissement. Elle a aussi un coffre de très bonne dimension.

J’ai environ 2200 km au compteur, répartis assez également entre la ville et la route, et j’ai une consommation moyenne de 9,6 L/100 km. C’est beaucoup plus que ce qui est annoncé sur le site de Toyota (7,8 L/100). J’ignore si cette consommation moyenne s’améliorera après une période de rodage.

Je trouve aussi que le réservoir est relativement petit (annoncé à 55 L) pour une voiture de cette dimension. Compte tenu de ma consommation moyenne, disons que l’autonomie de la Crown se compare à certains véhicules électriques… et est de loin inférieure à l’autonomie de mon véhicule antérieur (Audi A6 2019).

Je ne suis pas encore retourné chez le concessionnaire pour l’entretien et pour régler de petits problèmes. Je ne sais pas si c’est un problème électrique, mais une fois sur deux au démarrage, mon siège ne reprend pas la position que j’avais mémorisée. Je dois refaire l’ajustement chaque fois.

André F.

Prix de consolation ? Vraiment ?

Désespéré d’attendre une nouvelle Toyota Venza, pour remplacer celle que j’avais depuis 13 ans, je me suis laissé tenter par la Toyota Crown, hybride comme la Venza. Plus chère que la Venza, elle était cependant offerte dans un délai raisonnable. Doté des derniers développements d’aide à la conduite, le modèle était vendu depuis plusieurs années au Japon. Et portait le logo Toyota. J’aimais aussi son allure et je me suis donc laissé tenter par cette voiture même si j’étais un peu sceptique quant aux économies d’essence promises.

J’ai ma Crown depuis trois mois et je suis enchanté (de même que ma conjointe). La voiture tient ses promesses. Il reste que la complexité des technologies embarquées n’est pas facile à assimiler, même pour moi qui suis assez « techno » malgré mes 74 ans.

La garde au sol de la voiture se situe entre celle de la berline et d’un VUS ; avec les ajustements multiples des sièges avant, cela facilite beaucoup l’entrée de mes 6 pi dans la voiture. Silence de roulement, douceur de conduite, performances et tenue de route en font une voiture très agréable à conduire.

Les économies d’essence, surtout en ville, sont surprenantes. Hier soir dans la circulation, j’ai fait Brossard-Ahuntsic avec une consommation d’essence de 4,2 L/100 km. Sur l’autoroute avec une vitesse moyenne entre 110 et 115 km, la consommation est de 5,2 L/100 km.

Outre son prix, la capacité du coffre et la complexité de la technologie sont jusqu’à maintenant les seules réserves que je retiens. Mais ce n’est pas assez pour me faire changer d’idée. Toyota aurait intérêt à développer un didacticiel pour aider les nouveaux propriétaires à tirer profit de toutes les options offertes.

Bref, je suis très satisfait de mon choix et le regard envieux que les gens jettent sur ma Crown me fait sourire.

Jacques F.