Une silhouette assez athlétique, mais un gabarit raisonnable, le confort d’une berline, mais une position de conduite qui vous installe au-dessus de la circulation. Et maintenant, une motorisation hybride autorechargeable qui permet au Corolla Cross de cibler plus directement les familles en quête d’espace utile et soucieuses de contenir leur budget de carburant.

Toyota avait promis de glisser une motorisation hybride sous le capot du Corolla Cross. C’est maintenant chose faite. Ce petit utilitaire dispose maintenant d’un très sérieux atout face à ses concurrents directs en étant le seul dans sa catégorie à proposer une version hybride, ce qui lui permet d’afficher des consommations fort modestes.

Hormis les écussons chargés de rappeler la présence d’une mécanique bicéphale (mi-essence, mi-électrique), la partie la plus visible se situe au niveau de la face avant, désormais reconnaissable à son envahissante calandre moulée. Cette figure de style un brin surjouée vise à « donner du dynamisme » à ce Corolla Cross. Si le résultat est encore loin de provoquer le choc esthétique espéré, au moins permet-il au petit Toyota de se faire davantage remarquer.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Cet utilitaire d’entrée de gamme dérive, faut-il le rappeler, très étroitement de la berline Corolla.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Même si le Toyota Corolla Cross Hybrid n’est pas aussi séducteur que certains de ses concurrents, on sent derrière le coup de crayon une volonté de proposer une solution de rechange à ses rivaux.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La présentation intérieure reprend sensiblement les mêmes aménagements que ceux de la berline. Les sièges se révèlent relativement confortables et la position de conduite, facile à trouver.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA À l’arrière, le dégagement est suffisant, mais on regrettera que les dossiers ne puissent s’incliner pour voyager plus agréablement.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le coffre dispose d’un volume qui le positionne devant ses principaux concurrents.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Beaucoup moins timide à s’élancer ou à exécuter une manœuvre de dépassement, la motorisation hybride concourt à améliorer la sécurité active.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le prix de base (37 269,50 $) du Toyota Corolla Cross Hybrid représente un supplément de 6065 $ par rapport à une Corolla hybride AWD.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La motorisation hybride implique ici la présence de quatre moteurs. Un à essence (2 L) et trois électriques, dont l’un se charge d’entraîner le train arrière. 1 /8















Berline vitaminée

L’intégration de cette mécanique s’est faite sans complication aucune. Cet utilitaire d’entrée de gamme dérive, faut-il le rappeler, très étroitement de la berline Corolla. Voilà qui rassurera les consommateurs préoccupés par la fiabilité.

La motorisation hybride implique ici la présence de quatre moteurs. Un à essence (2 L) et trois électriques, dont l’un se charge d’entraîner le train arrière. Tous les Corolla Cross hybride bénéficient de série du rouage intégral. Par rapport à la « tout-essence », la déclinaison hybride fait bondir la puissance de 169 à 196 ch et, plus important encore, la force de couple de 150 à 214 lb-pi.

Beaucoup moins timide à s’élancer ou à exécuter une manœuvre de dépassement, cette motorisation hybride concourt à améliorer la sécurité active. Et à abaisser de façon impressionnante la consommation. Celle-ci, selon Ressources naturelles Canada, s’établit à 5,6 L/100 km, comparativement à 7,8 L/100 km pour la version équivalente (4 roues motrices) à essence. Cela se traduit donc, toujours selon l’organisme gouvernemental, par une économie annuelle de quelque 500 $ en carburant et des émissions de CO 2 réduites (130 g/100 km comparativement à 182 g/100 km). Cela dit, bien qu’assisté électriquement, le quatre-cylindres de 2 L est bruyant et l’insonorisation de la caisse demeure un point d’ombre au tableau de ce véhicule.

Sans doute pour composer avec le poids plus élevé de sa motorisation hybride et de sa quincaillerie, Toyota revisite les réglages de la suspension de ce Corolla Cross pour le rendre plus « sportif » (dixit Toyota). Volant en main, on éprouve beaucoup de peine à croire à cette affirmation.

Le comportement de ce Corolla Cross se révèle tout aussi apathique avec sa direction molle et trop légère pour nous faire sentir les reliefs de la route. Quoique plus rigides, les éléments suspenseurs autorisent curieusement ce Toyota à se vautrer davantage dans les virages et à encaisser plus sèchement les irrégularités de la chaussée. Quant au freinage, récupération d’énergie oblige sans doute, il apparaît plus difficile à moduler si l’on attaque la pédale d’un pied léger. Un peu plus de fermeté entraîne les étriers à mordre plus férocement les disques.

Bonjour, tristesse

Un véhicule ni trop petit ni trop grand, dessiné avec un scrupuleux souci du consensus. Voilà qui résume plutôt bien ce Corolla Cross dont l’un des motifs premiers d’achat est essentiellement utilitaire. Même s’il n’est pas aussi séducteur que certains de ses concurrents, on sent derrière le coup de crayon une volonté de proposer une solution de rechange à ses rivaux.

La présentation intérieure reprend sensiblement les mêmes aménagements que ceux de la berline. Les sièges se révèlent relativement confortables et la position de conduite, facile à trouver. Plutôt basique, l’ergonomie ne soulève à vrai dire aucune critique. On ne peut en dire autant de la qualité de certains matériaux, majoritairement composés de plastiques durs. À l’arrière, le dégagement est suffisant, mais on regrettera que les dossiers ne puissent s’incliner pour voyager plus agréablement. Plus encombrant que la berline éponyme, le Corolla Cross soigne donc ses atours autant que sa capacité de chargement. Le coffre dispose d’un volume qui le positionne devant ses principaux concurrents.

Puisque le client cherche moins le brio mécanique que les équipements qui simplifient la vie ou améliorent le confort, le Corolla Cross hybride se décline en trois versions (SE, XLE et XSE). Le prix de base (37 269,50 $) représente un supplément de 6065 $ par rapport à une Corolla hybride AWD. Avez-vous vraiment besoin d’un VUS ?

Toyota Corolla Cross Hybride Fourchette de prix De 37 269,50 $ à 40 039,50 $ Consommation 5,9 L/100 km (mesurée lors de nos essais) On aime Polyvalence et praticité

Faible consommation

Fiabilité des composants On aime moins Présentation intérieure terne

Niveau sonore

Comportement sans histoire, mais terne Notre verdict À moins de rechercher une position haute et plus d’espace de chargement, une berline Corolla représente une meilleure affaire.