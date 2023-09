Le Ford F-150 s’offre une série d’améliorations pour l’année-modèle 2024 afin de concurrencer de manière encore plus soutenue les autres acteurs de ce segment lucratif. Pierre d’assise de la santé financière du constructeur de Dearborn, il se remaquille, retouche son offre mécanique et intègre des améliorations à sa caisse arrière.

Derrière sa calandre légèrement redessinée inspirée du Bronco et qui sera proposée sous différentes déclinaisons selon les livrées choisies, le F-150 2024 abandonne son V6 atmosphérique de 3,3 L. Ce sera au V6 de 2,7 L qu’incombera la responsabilité de mouvoir les F-150 d’entrée de gamme.

PHOTO FOURNIE PAR FORD La caisse est d’une longueur au choix de 1,68 m (5,5 pi) ou 1,98 m (6,5 pi).

Ford précise également que la mécanique hybride PowerBoost sera offerte dans toutes les livrées, excluant les versions Tremor et Raptor, une décision qui rendra cette camionnette plus concurrentielle face au Toyota Tundra aussi à moteur hybride. Le constructeur avance finalement que toutes les mécaniques, soit les V6 biturbo de 2,7 L et 3,5 L en plus des V8 de 5 L et 5,2 suralimenté, verront leur puissance légèrement augmenter, sans détailler la teneur. Aucun mot cependant sur la version électrique Lightning.

En avant la caisse

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le panneau arrière « Pro Access » du Ford F-150 2024

Pour continuer à avoir l’attention de son auditoire, le F-150 2024 intègre aussi un nouveau panneau de caisse permettant une ouverture centrale verticale pouvant atteindre 100 degrés. L’idée derrière tout ça est d’assurer un accès à la caisse – d’une longueur au choix de 1,68 m (5,5 pi) ou 1,98 m (6,5 pi) – lorsqu’une remorque est attelée à la camionnette. La source d’alimentation électrique Pro Power, qui peut alimenter des appareils électroniques jusqu’à une puissance de 7,2 kW avec la version hybride du F-150, demeure dans le cahier d’options.

Finalement, ce F-150 2024 bénéficiera d’une version améliorée du système de conduite semi-autonome BlueCruise permettant le changement de voie sans braquer le volant. Conscient de la vague de vols qui touche les camionnettes, Ford ajoute également le système Ford Stolen Vehicle Services (FSV) à l’arsenal du F-150, le premier véhicule de la marque à en bénéficier. Le propriétaire est alerté par une application dès que quelqu’un accède à son véhicule ou tente de l’endommager ou de le remorquer. Il peut ensuite contacter un service téléphonique qui aidera les policiers à le retrouver, s’il est évidemment déclaré volé.

L’inflation affectant tout, le F-150 2024 aura un prix de départ de 49 655 $, une augmentation d’environ 3500 $ pour la version XL à deux roues motrices. La livrée Platinum Plus qui remplace la déclinaison Limited commandera une somme de 107 890 $ en haut de la pyramide du luxe. Les cahiers de commandes sont actuellement ouverts chez les concessionnaires du pays.