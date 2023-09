Moteur

L3 DACT 1,2 L turbocompressé

Puissance : 137 ch à 5000 tr/min

Couple : 162 lb-pi à 2500 tr/min

Performances

Poids : 1417 kg

Garde au sol : 186 mm

Capacité maximale de remorquage : 463 kg

Boîte de vitesses

De série : Automatique à 6 rapports

Optionnelle : Aucune

Mode d’entraînement : Traction

Pneus

225/60R17 (LS)

225/55R18 (1RS, LT et Activ)

245/45R19 (2RS)

Capacité du réservoir et essence recommandée

53 L

Ordinaire

Dimensions

Empattement : 2700 mm

Longueur : 4537 mm

Hauteur : 1560 mm

Largeur : 1823 mm1

1.. Rétroviseurs extérieurs non compris

Pareil ou pas ?

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Le Chevrolet Trailblazer

Visuellement, le Trax ressemble au Trailblazer. Surtout dans sa partie avant. Pourtant, le Trax est plus long (+124 mm) et moins haut (-110 mm). Cela se traduit par un habitacle légèrement plus spacieux, surtout aux places avant. Sur le plan technique, ces deux véhicules ont aussi en commun plusieurs composants, mais contrairement au Trailblazer, le Trax entraîne seulement ses roues avant (traction). Le Trailblazer offre pour sa part l’option d’un mode à quatre roues motrices, avec un moteur 1,3 L turbo qui se trouve associé à une boîte à variation continue (CVT). À noter que le 1,2 L suralimenté (identique au Trax) est offert, mais uniquement sur les versions tractées du Trailblazer.

Un goût de luxe

PHOTO FOURNIE PAR BUICK Le Buick Encore GX

L’Encore GX et le Trax (et cela vaut aussi pour l’Envista) ont beaucoup en commun. Plus coûteux, l’Encore GX est cependant, à l’image du Trailblazer, plus petit que le Trax, mais plus raffiné, plus luxueux et surtout plus cher. Pour établir une comparaison plus juste, mieux vaut se tourner vers l’Envista qui, au même titre que le Trax, est une « simple » traction. Le Buick est plus coûteux, mais a l’avantage d’offrir une garantie de base plus généreuse. En outre, l’Envista occupe sensiblement plus d’espace dans la rue, mais cela ne se traduit pas par un habitacle ou un coffre plus spacieux. Sur ces deux aspects, le Chevrolet Trax remporte la comparaison.