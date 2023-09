L’imprimante Epson ET-8500 est tellement bardée de fonctions qu’on a l’impression d’avoir à la maison un appareil destiné aux entreprises. Son écran tactile et son appli mobile signent son entrée en 2023, tandis que sa réserve d’encre coûte 90 % moins cher que les cartouches. Elle nous semble tout de même fragile pour son prix costaud, et sa durabilité nous inquiète.

On aime

Epson propose depuis cinq ans son concept EcoTank, où les cartouches sont remplacées par des réservoirs qu’on peut remplir. Canon, Brother et HP ont eux aussi osé briser la recette payante libérant le consommateur de l’achat des cartouches ruineuses.

C’est donc le premier charme de la nouvelle venue chez Epson, la ET-8500. Cette imprimante multifonction promet des photos couleur « de qualité labo » et vient avec une réserve d’encre pouvant imprimer en théorie jusqu’à 5000 pages couleur. Tout dépend du type d’impression, une photo consommant évidemment plus d’encre qu’un document Word, mais on peut faire un calcul rapide selon les données fournies par les fabricants. Un ensemble de quatre cartouches standard pour une Brother LC-61 promet environ 400 pages pour 115 $. Il vous en coûtera donc 1437 $ pour 5000 pages. Pour cette utilisation, un ensemble de six bouteilles pour la ET-8500 coûte 148 $.

Les promesses d’Epson sont plausibles. Nous utilisons un des premiers modèles, une ET-7700, depuis 2018 pour une centaine d’impressions par mois. Nous n’avons acheté un nouvel ensemble de bouteilles qu’en janvier dernier.

Le remplissage est bien pensé, avec des bouteilles qui s’ajustent très précisément à l’entrée et s’arrêtent de couler quand le réservoir est plein. En plus du contrôle numérique du niveau, qu’on peut surveiller sur son ordinateur ou son téléphone, de petites fenêtres transparentes permettent de voir où en est l’encre.

Avant d’aborder la qualité d’impression livrée par cette nouvelle ET-8500, relevons d’abord ce qui est frappant à l’installation : elle est maintenant entièrement contrôlée par une appli mobile, Epson Smart Panel, qui détecte l’imprimante et permet son contrôle total, du niveau d’encre à l’envoi de commandes d’impression ou de numérisation.

L’installation s’est faite rapidement et sans bogue.

Cette appli permet en outre l’impression de photos prises en direct par le téléphone ou de cartes d’identité recto verso, de copies sans bordure ou de copies de livres. On peut imprimer des photos jusqu’à un format de 13 par 19 pouces. L’alimentation se fait par un bac principal, un second réservé aux plus petits formats de photos et bac arrière. Celui-ci est surtout utilisé pour changer rapidement de type de papier sans avoir à sortir le bac d’alimentation principal.

L’imprimante elle-même comporte un écran tactile couleur de 10,9 cm de diagonale. Fini les innombrables boutons, on peut éteindre, changer les paramètres, numériser ou copier à partir de cet écran tactile.

Le numériseur a une capacité digne des appareils professionnels de 4800 p. p. p. 48 bits. Nos photos étaient bien reproduites, bien ciselées avec des couleurs riches, bien que quelques réglages étaient parfois nécessaires pour les rendre moins sombres.

La qualité d’impression, maintenant, un des arguments de vente de la ET-8500. Il s’agit bien entendu d’une imprimante flambant neuve, et il aurait été malvenu de voir des lignes mal imprimées ou des couleurs délavées. Mais nous avons été impressionnés par le contraste et les couleurs pures livrées, que ce soit pour des documents ou des photos couleur. Les résultats étaient dignes des services d’impression professionnels, bien que l’impression soit évidemment beaucoup plus lente. Une photo couleur sur papier glacé de 8,5’’par 11’’, en haute qualité, prend exactement 4 min 10 secondes à être livrée. Elle a beau être irréprochable, vous ne ferez pas commerce à cette vitesse.

Petite touche que les connaisseurs apprécieront, le clapet qui ferme l’imprimante quand elle est inactive s’ouvre tout seul quand une impression est commandée. Ce clapet protège les composantes intérieures de l’imprimante, et il fallait penser à l’ouvrir manuellement dans les modèles antérieurs.

Enfin, on peut imprimer sur un nombre étonnant de supports jusqu’à 1,3 mm d’épaisseur, du papier cartonné à des CD ou DVD.

On aime moins

On est toujours un peu nerveux quand vient le moment de sortir les bacs d’alimentation, entièrement en plastique et qu’on craint de briser.

Un commentaire qu’on peut faire de bien des appareils électroniques : le voyant d’alimentation, blanc éclatant, est dérangeant la nuit, même en mode veille. Il faut éteindre l’imprimante pour le voir disparaître.

Dommage que l’entrée arrière ne puisse servir à alimenter le numériseur. On pourrait ainsi scanner plusieurs pages en file.

Nous ne pouvons nous prononcer, après seulement deux semaines de test, sur la durabilité de l’imprimante. Nous avons par contre une expérience de cinq ans du modèle précédent, la Epson ET-7700. Elle est toujours fonctionnelle, imprime les documents au quart de tour, mais demande beaucoup d’entretien pour les photos. Il faut en gros commander dans le logiciel deux ou trois nettoyages des têtes pour qu’elle livre une photo de qualité. Verdict mitigé, donc.

À 999,99 $, la Epson ET-8500 n’est pas abordable. L’argument de l’entreprise, selon lequel elle est rentabilisée par les économies d’encre, n’est valable que pour les gros utilisateurs.

On achète ?

Élément devenu central pour tout télétravailleur ou pour une famille réunissant cols blancs et étudiants, l’imprimante vaut sans doute un investissement plus conséquent que les modèles d’entrée de gamme offerts partout. Il est évident qu’à moyen terme, pour une centaine d’impressions par mois, une imprimante à réservoir d’encre comme la Epson ET-8500 est économique par rapport à celles qui misent sur des cartouches.

La qualité de sa conception et ses fonctions bien rodées, en même temps que sa polyvalence, sont très recommandables. Mais à ce prix, elle dépasse sans doute les besoins d’utilisateurs moins actifs. Des modèles moins coûteux comme la ET-2800 à 329,99 $ sont alors plus adaptés.