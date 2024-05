(Séville, Espagne) Pour affirmer sa présence dans le petit cercle des voitures sportives d’exception, Aston Martin s’est mis en tête de renouer avec les images pieuses du grand tourisme à l’ancienne. La Vantage prêche avec conviction ce retour aux sources.

Sans laisser tomber la moindre goutte, les nuages se hâtent pour voiler les rayons du soleil. Il est 14 h. Le temps est incertain et la route, déserte. Même les cyclistes, généralement nombreux, n’ont pas quitté leur foyer. Séville et sa périphérie dorment à poings fermés. C’est l’heure de la sieste. Et ce n’est pas le murmure du V8 suralimenté de l’Aston Martin Vantage qui troublera leur sommeil.

Mécanique revitalisée

Cela n’aurait pas été le cas lors de notre passage dans la Sierra Morena, un parcours montagneux au sud de Rio Tinto. Entre deux successions de virages, cette mécanique d’origine Mercedes pousse fort. Revitalisée par Aston Martin (30 % plus de puissance et 15 % plus de couple), elle s’exprime en toute liberté. Pour se démarquer, les motoristes anglais ont fait flèche de tout bois et appliqué une recette connue. Ils ont modifié le profil des arbres à cames, augmenté le taux de compression, optimisé le système de refroidissement et adopté de plus gros turbos. La firme ailée aujourd’hui dirigée par Lawrence Stroll a aussi revisité la cartographie et le rapport final de la boîte automatique initialement conçue par ZF. Bien que ces transformations ne lui donnent pas le mordant d’une transmission à double embrayage, cette boîte a l’avantage d’être plus facile et moins coûteuse à entretenir.

Sur papier, ces améliorations impressionnent tout le monde, sauf le chronomètre. En dépit de ce bond en avant en matière de puissance, la Vantage ne s’avère guère plus rapide que la génération antérieure. Une pincée de dixièmes de seconde en moins pour boucler le 0-100 km/h. Et une vitesse de pointe légèrement plus élevée. Par chance, la consommation demeure pour sa part raisonnable, à la condition de placer un œuf sous la pédale d’accélérateur.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN En dépit d’un bond en avant en matière de puissance, l’Aston Martin Vantage ne s’avère guère plus rapide que la génération antérieure.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN La Vantage adore jouer. En désactivant de manière progressive le dispositif antipatinage, la sportive préférée de James Bond s’autorise de spectaculaires dérives.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN L’Aston Martin Vantage est agréable à vivre au quotidien et offre des sensations sans qu’il soit nécessaire d’enfreindre le Code de la sécurité routière ou de rouler sur une piste.

Tout comme le groupe motopropulseur, le châssis demeure en apparence le même. Il a pourtant fait l’objet d’une importante mise à niveau. À la relocalisation de certains éléments structuraux s’ajoutent des points d’ancrage plus costauds. Ceux-ci permettent d’accueillir en leur sein des amortisseurs tout aussi finement réglés que le sont les aides à la conduite et la direction.

La somme de ces transformations se ressent nettement, et ce, dès la première courbe venue.

La direction lit avec plus d’acuité le profil de la route, tandis que le train arrière demeure bien soudé au bitume. La Vantage s’avère plus prévisible qu’autrefois, principalement en raison de l’efficacité accrue de ses anges gardiens électroniques.

Mais la Vantage adore aussi jouer. En désactivant de manière progressive le dispositif antipatinage, la sportive préférée de James Bond s’autorise de spectaculaires dérives. À vous de déterminer l’angle de la glissade. Bien entendu, il vaut mieux expérimenter cela – et bien d’autres choses encore – sur une piste où la Vantage se sent parfaitement à son aise également. D’ailleurs, sur le circuit de Monteblanco, en banlieue de Séville, où une partie de cet essai a été réalisée, la Vantage s’est avérée aussi sûre sur une piste détrempée que sèche. Seul son système de freinage est apparu un peu juste.

Cohabitation facile

Il existe des concurrentes plus agiles, plus rapides et plus sophistiquées techniquement, c’est vrai. Mais plusieurs d’entre elles se prêtent mal à un usage routier et n’incarnent plus du tout cette sportivité à l’ancienne, si gratifiante pour quiconque aime conduire. Voilà sans doute la plus grande qualité de cette anglaise : elle est agréable à vivre au quotidien et offre des sensations sans qu’il soit nécessaire d’enfreindre le Code de la sécurité routière ou de rouler sur une piste. La Vantage maintient sa posture en tout temps et ne nous fait pas subir le relief de la chaussée sur des revêtements inégaux par des remontées parasites dans le volant. De plus, elle ne vous casse pas les oreilles sur de longs trajets. On ne pilote pas tous les jours !

Aston Martin Vantage Prix de détail 229 200 $ Consommation 11,5 L/100 km Émissions de CO 2 270 g/km On aime Conduite pure sans trop d’artifices

Suspension étonnamment prévenante

Exclusivité On aime moins Poids et consommation

Usage purement estival

Valeur de revente décevante Notre verdict Pour rouler différemment, à la condition de ne pas savoir trop compter. Consultez le site d’Aston Martin (en anglais)