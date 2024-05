Moteur

V8 DACT 4 L suralimenté

656 ch et 590 lb-pi de couple

Performances

Rapport poids/puissance : 2,44 kg/ch

Accélération 0-100 km/h : 3,5 s

Vitesse de pointe : 325 km/h

Boîte de vitesses

De série : automatique à huit rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : propulsion

Pneus

Avant : 255/35ZR21

Arrière : 295/30ZR21

Capacité du réservoir, essence recommandée

73 L

Super

Dimensions

Empattement : 2692 mm

Longueur : 4496 mm

Hauteur : 1270 mm

Largeur : 1981 mm (rétroviseurs extérieurs repliés)

De la route à la F1

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN L’Aston Martin Vantage qui sert de voiture de sécurité en Formule 1

Contre toute attente, la Vantage qui mène épisodiquement le peloton de la Formule 1 ne diffère guère du modèle de série. En effet, ces deux modèles partagent leurs principales caractéristiques techniques. Moteur, châssis, freinage et suspension sont les mêmes. En revanche, la voiture de sécurité bénéficie d’un carénage avant plus profilé et d’un aileron arrière. Ces transformations ont pour objectif d’accroître l’appui aérodynamique. À l’intérieur, cette Aston Martin hors norme est équipée d’une cage de sécurité et de baquets plus enveloppants. On y retrouve aussi une console centrale redessinée pour accueillir un plus grand nombre d’interrupteurs et un écran additionnel.

On se branche

IMAGE FOURNIE PAR ASTON MARTIN La plateforme du futur véhicule électrique d’Aston Martin

Aston Martin fait actuellement flèche de tout bois, mais prépare sa transition vers le tout-électrique. D’ici peu, Aston Martin offrira la Valhalla, une sportive à moteur central dotée d’une mécanique hybride rechargeable. L’an prochain, la firme britannique a déjà annoncé la commercialisation de son premier véhicule à batterie. Celui-ci reposera sur une architecture de 800 V légère et suffisamment flexible pour créer aussi bien un cabriolet biplace qu’un VUS. Les propulseurs seront développés avec l’aide de Lucid. Par ailleurs, d’ici 2026, toutes les nouvelles Aston Martin proposeront, en option, une motorisation électrifiée.