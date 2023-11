Considérée comme l’une des compactes sportives les plus compétentes et pétillantes du moment, la Hyundai Elantra N s’est forgé depuis 2021 une réputation fort enviable dans un segment où les Allemands et les Japonais régnaient quasi sans partage. Pour 2024, la sud-coréenne se concentre sur ses fondamentaux pour poursuivre sa lancée.

Le constructeur a fourni un peu plus de détails concernant les améliorations apportées à sa protégée quelques mois après sa première sortie. Hormis le remodelage de son dessin, dont l’essentiel du travail a été concentré sur l’avant avec de nouveaux bouclier, calandre et phares, cette Elantra N gagne des jantes en alliage forgé pour augmenter la rigidité et diminuer le poids « non suspendu » de 15 kg.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI L’habitacle de la Hyundai Elantra N 2024

La suspension bénéficie aussi d’une révision au moyen de coussinets plus fermes ainsi que d’un nouveau réglage de l’amortissement adaptatif. Du côté de la direction, le joint universel à plus faible friction est utilisé de concert avec un ajustement resserré du servomoteur.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI L’Elantra N conserve le même quatre-cylindres turbocompressé de 2 L produisant 276 ch et 289 lb-pi de couple.

Cette Elantra N conserve d’ailleurs le même quatre-cylindres turbocompressé de 2 L produisant 276 ch et 289 lb-pi de couple. Une transmission manuelle à six rapports et une automatique à double embrayage sont proposées au choix. La Hyundai Elantra N 2024 sera mise en vente dès le début de la prochaine année.