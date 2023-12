Lamborghini Countach La voiture détruite dans The Wolf of Wall Street mise aux enchères

Quiconque a visionné l’excellent long métrage de Martin Scorsese The Wolf of Wall Street se souvient de l’hilarante et chaotique scène où le courtier déchu Jordan Belfort – joué par Leonardo DiCaprio – détruit une Lamborghini Countach 1989 blanche. Pour ajouter une touche de réalisme, l’équipe de production avait choisi d’employer une vraie Countach et elle sera bientôt mise aux enchères.