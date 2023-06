Mary Barra, grande patronne de GM, a affirmé avoir conduit pendant quelques mois une Bolt EUV et « l’avoir adorée ».

L’annonce du retrait de la Bolt du portfolio de Chevrolet a fait réagir de nombreux admirateurs. Appréciée pour son petit format, son abordabilité et sa bonne autonomie, la compacte jouit d’une immense notoriété. General Motors (GM) semble avoir entendu les récriminations et envisagerait maintenant son retour.

C’est du moins ce qui a émané d’une entrevue donnée par la grande patronne du géant américain, Mary Barra, à l’émission balado Marketplace de la radio américaine publique NPR. Sans déclarer officiellement que le modèle sera de retour, Barra a affirmé avoir conduit pendant quelques mois une Bolt EUV et « l’avoir adorée ». Elle explique son retrait par le fait qu’elle utilise une technologie électrique de deuxième génération qui est passablement plus coûteuse à produire. La nouvelle architecture électrique Ultium de GM permet de diminuer de « 40 % » les coûts de construction, a-t-elle expliqué.

Barra est consciente que la Bolt a son lot de loyaux admirateurs et a souligné « qu’il s’agit d’un important véhicule dans [le] portfolio » du groupe. Elle s’est gardée de s’avancer plus longuement sur l’avenir du modèle, précisant qu’elle ne pouvait aborder les futurs produits du constructeur. Une réponse habituelle, en somme.

Cela dit, cette sortie bien cachée semble à coup sûr destinée à tester la réaction des acheteurs potentiels et à donner un peu d’espoir aux amateurs de la Bolt. Si ce retour se confirme, GM bénéficierait d’une place de choix dans un segment qui séduit nombre de consommateurs échaudés par la recrudescence des gros VUS. Nettement plus performante, la technologie Ultium pourrait aussi lui donner une autonomie encore plus grande. Le dévoilement récent du multisegment sous-compact Volvo EX30 pourrait également forcer la main à GM. Un dossier à suivre.