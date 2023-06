Le succès instantané du Ford Maverick semble avoir suscité un questionnement légitime chez la concurrence. La marque de camionnettes de Stellantis, Ram, voudrait maintenant entrer dans le bal avec un tout nouveau rival qui devait être destiné uniquement au marché sud-américain.

D’après le site internet The Drive qui cite une source interne, le Ram Rampage sera finalement offert en Amérique du Nord. Cette camionnette compacte dont le châssis monocoque devrait être partagé avec celui du Jeep Compass serait dévoilée sous sa forme nord-américaine plus tard cette année. L’information a été obtenue après que quelques prototypes de Rampage recouverts d’habits de camouflage ont été vus sur des routes du Colorado.

Pour l’heure, aucun détail technique n’est évidemment disponible. La commercialisation de la camionnette en Amérique du Nord se ferait en toute logique compte tenu à la fois de son potentiel de popularité ainsi que de ses coûts de développement réduits assurés par le partage de composants avec des modèles existants.

Plus abordables, frugales et maniables, ces camionnettes compactes paraissent nettement plus raisonnables pour bien des acheteurs qui ne souhaitent pas nécessairement tracter d’immenses charges.