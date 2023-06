(Detroit) Avec le Tonale, Alfa Romeo compte sur le Québec pour doubler ses ventes au pays.

Ça passe ou ça casse

Ce n’est pas le modèle de la dernière chance, mais on s’en approche. Alfa Romeo, au même titre que les 13 autres marques du groupe Stellantis, a maintenant un peu moins de 10 ans pour démontrer qu’elle est une entreprise pérenne. Un statut qu’elle n’a pas encore atteint ici, comme ailleurs dans le monde. Le Tonale, son dernier-né, va-t-il changer la donne ?

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Révélé au Salon de Genève 2019 sous sa forme conceptuelle, le Tonale est en quelque sorte le pendant italien du Dodge Hornet.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Les Américains inscrivent uniquement la motorisation hybride à prise rechargeable au catalogue du Tonale. Au Canada, celui-ci soulève également son capot à un moteur 100 % essence.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Le bloc d’instrumentation – entièrement numérique, mais le mode « héritage » projette les compteurs du passé – se découvre sous le bustier du tableau de bord.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Soulignons la difficile accessibilité aux places arrière, l’étroitesse des échancrures étant ici en cause.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Le Tonale repose sur l’architecture du Jeep Compass. Alfa a su toutefois l’optimiser en retouchant notamment la géométrie des suspensions et la démultiplication de la direction.

La direction de la marque au trèfle à quatre feuilles demeure optimiste de recruter une nouvelle clientèle. Même si elle est bien consciente que certains de ses attributs historiques – des moteurs qui chantent haut et fort et des transmissions qui claquent comme des fouets – feront les frais de la transition énergétique. Reste le style, mais aussi les qualités dynamiques qui font, depuis bientôt 113 ans, le sel de la firme milanaise.

Le Tonale (prononcez Tonalé) donne un avant-goût de l’Alfa Romeo de demain : élégant, stylé, un brin pugnace et résolument plus écologique. « Plus banal également », soupirent les amateurs de la marque italienne en rappelant que bien que le Tonale voie le jour en Italie (consultez nos encadrés dans l’onglet « Fiche technique »), il repose sur une architecture initialement conçue par Jeep... Un crime de lèse-majesté pour les Alfisti de la première heure. Ces derniers peuvent se consoler en examinant la concurrence qui, elle aussi, ne recourt pas toujours à des composants issus de la « noblesse sur roues ».

Ratisser le plus large

Une fois n’est pas coutume, l’approche canadienne diffère de celle adoptée par les Américains. Ces derniers inscrivent uniquement la motorisation hybride à prise rechargeable au catalogue du Tonale. Au Canada, celui-ci soulève également son capot à un moteur 100 % essence. Une stratégie de développement qui permet de positionner directement le Tonale face à ses concurrents en matière de prix. Et aussi, explique Mike Szymkiewicz, responsable de la planification chez Stellantis Canada, « de marquer des points dans les Prairies, où les véhicules avec un fil à la roue ne sont pas encore très populaires ». Mais au Québec, si. Surtout si ledit véhicule est admissible aux remises gouvernementales, comme c’est le cas du Tonale.

Précision utile, la Belle Province absorbe le tiers des ventes canadiennes d’utilitaires compacts. Voilà ce qui fait croire à la direction d’Alfa Romeo qu’elle a l’occasion de doubler ses ventes canadiennes à l’aide du Québec.

Doubler semble beaucoup, mais il faut retenir que bon an, mal an, la marque italienne écoule quelque 1000 exemplaires au pays. De ce nombre, l’Ontario (45 %) et le Québec (35 %) représentent ses principaux marchés.

Faire flèche de tout bois

Révélé au Salon de Genève 2019 sous sa forme conceptuelle, le Tonale est en quelque sorte le pendant italien du Dodge Hornet. Les deux véhicules partagent d’ailleurs la même chaîne de montage.

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Le logo d’Alfa Romeo

Hormis le symbolique « scudetto » (nom donné à la calandre triangulaire) orné en son centre de ce que d’aucuns considèrent comme le plus beau logo automobile au monde, le Tonale a du tonus. Élégante et raffinée, la carrosserie du Tonale n’exhibe ni l’agressivité ni le côté clinquant du Hornet.

Pour se démarquer, du Hornet toujours, Alfa Romeo injecte à bord du Tonale une dose de latinité. Celle-ci se perçoit dans la sellerie, l’agencement des teintes et quelques clins d’œil nostalgiques que seuls les aficionados de la marque reconnaîtront. C’est le cas de ce bloc d’instrumentation – entièrement numérique, mais le mode « héritage » projette les compteurs du passé – qui se découvre sous le bustier du tableau de bord. La finition, loin d’être irréprochable, n’est pas au diapason de la ligne extérieure. S’ils sont habiles lorsqu’il s’agit de vêtements ou d’appareils ménagers, pourquoi donc les stylistes italiens sont-ils aussi mal inspirés dès qu’ils dessinent un habitacle de voiture ?

Cela dit, le Tonale a le mérite, par rapport aux autres créations de la marque, d’avoir progressé dans le domaine de l’ergonomie. À l’exception des encombrantes palettes pour sélectionner manuellement les rapports de la boîte de vitesses et le bouton de mise à feu placé dans le pourtour du volant, rien à redire. L’écran numérique placé bêtement au centre est facile à consulter et sa navigation est rapide et agréable.

Au chapitre de l’habitabilité, l’utilitaire italien s’aligne sur ses principaux rivaux. On n’épiloguera cependant pas sur l’accessibilité des places arrière – l’étroitesse des échancrures est ici en cause – et la visibilité. Celle-ci se trouve gênée par des piliers (A et C) proéminents.

On ne se prend pas la tête

Comme il en est fait mention ci-dessus, le Tonale repose sur l’architecture du Jeep Compass. Alfa a su toutefois l’optimiser en retouchant notamment la géométrie des suspensions et la démultiplication de la direction.

Le Tonale négocie les courbes imperturbablement et se manie avec d’autant plus d’aisance que son moteur hybride, « coupleux » à souhait, ne verse pas dans l’excès d’impétuosité. Les 288 ch ne manquent pas de poigne, mais ne renversent pas tout sur leur passage.

Le poids de la quincaillerie électrique se fait sentir. Les alfistes intégristes verseront une larme lorsqu’ils n’entendront plus la divine musique des échappements, mais le voisinage, pas tant.

L’important à retenir est plutôt sa capacité de parcourir quelque 50 km sans que lesdits échappements émettent le moindre son. Une performance possible pour peu que l’on s’applique un peu. À ce sujet, le Tonale pourrait faire mieux en proposant par exemple de paramétrer soi-même l’intensité du freinage régénératif. Cette déclinaison cherche à démontrer que l’on peut apprécier une Alfa Romeo sans la brusquer. D’ailleurs, les suspensions ne sont pas délibérément fermes, et ce, peu importe la taille des pneumatiques.

Au volant, le Tonale 100 % essence (moteur de 2 L) se rapproche davantage de l’image que l’on se fait d’une Alfa. Plus légère, à peine moins véloce, cette livrée se révèle plus virevoltante à piloter. Moins survireuse. Plus vive. La direction plus rapide et le très petit effet de couple ressenti lors d’une franche accélération concourent à cette vivacité. On aurait toutefois souhaité une boîte de vitesses à double embrayage, laquelle aurait été moins indolente que celle actuellement offerte.

En raison de sa nature plus économe, la configuration hybride du Tonale représente le choix sensé. D’autant plus qu’elle est admissible aux remises gouvernementales (fédérale et provinciale). Ce faisant, cette Alfa perd un peu de son âme, mais pourrait tout de même gagner de nouveaux clients.

Alfa Romeo Tonale Fourchette de prix De 44 995 $ à 57 495 $ Admissibilité aux remises gouvernementales Oui, version hybride rechargeable Visible dans les concessions Maintenant Consommation 9,7 L/100 km (2 L)

8,8 L/100 km (Hybride) On aime Direction rapide

Version 2 L animée

Suspensions prévenantes On aime moins Boîte à 9 rapports peu réactive

Paramétrages limités (version hybride)

Poids (version hybride) Notre verdict Esprit, es-tu là ?

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Alfa Romeo Tonale

Moteurs

2 L : L4 DACT 2 L turbo, 268 ch (avec essence super), 295 lb-pi de couple

Hybride : L4 DACT 1,3 L turbo/hybride rechargeable, 288 ch, 388 lb-pi de couple

Performances

Poids à vide : 1600 kg (2 L), 1875 kg (Hybride)

Accélération (0-100 km/h) : 6,5 s (2 L), 5,6 s (Hybride)

Capacité de remorquage : 907 kg

Boîtes de vitesses

De série : automatique à 9 rapports (2 L), automatique à 6 rapports (Hybride)

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Pneus

225/55R18

235/45R19

235/40R20

Capacité du réservoir et essence recommandée

51 L (2 L), 42 L (Hybride)

Ordinaire

Dimensions

Empattement : 2636 mm

Longueur : 4528 mm

Hauteur : 1601 mm

Largeur : 2082 mm (rétroviseurs extérieurs inclus)

Usine historique et politique

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Un Alfa Romeo Tonale qui sort de l’usine

L’Alfa Romeo Tonale prend naissance, tout comme la Dodge Hornet d’ailleurs, à l’usine de Pomigliano d’Arco. Celle-ci, située tout près de Naples, a longtemps assemblé (de 1972 à 1984) le modèle Alfasud, première Alfa Romeo à roues avant motrices. Cette usine revêtait un rôle social important pour l’État italien. Celui-ci, alors propriétaire d’Alfa Romeo, souhaitait favoriser l’emploi dans les régions du sud de l’Italie et mettre ainsi un terme à l’immigration des jeunes générations vers le nord du pays.

Dernière présence en Grand Prix à Montréal ?

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO Alfa Romeo est, depuis quelques années déjà, le principal partenaire de l’écurie Sauber.

Soucieux d’augmenter sa notoriété internationale, Alfa Romeo est, depuis quelques années déjà, le principal partenaire de l’écurie Sauber. Cette dernière, récemment rachetée par Audi, pousse Alfa Romeo vers la sortie. L’entente commerciale entre les deux parties prend fin cette année. Mais si l’on prête foi à la rumeur qui circule, la marque italienne souhaite dupliquer ce partenariat d’affaires avec l’écurie Haas la saison prochaine.