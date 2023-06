Quelques mois après le dévoilement du Toyota Grand Highlander, Lexus a finalement droit à son interprétation de ce VUS intermédiaire.

Conçu spécifiquement pour le marché nord-américain, le nouveau TX veut plaire aux familles plus nombreuses. La marque de luxe a également profité de l’évènement pour lever le voile sur la dernière mouture de son GX dont l’identité utilitaire transparaît nettement plus.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS L’habitacle du Lexus TX 2024

Mais d’abord, attardons-nous au TX. Ajout à la gamme Lexus, ce VUS est pratiquement identique au Grand Highlander sur l’ensemble de ses dimensions, en plus de partager sa plateforme. À 5,2 m de long, près de 2 m de large et 1,8 m de hauteur, il est plutôt imposant pour rendre la troisième rangée plus confortable. Notons le degré de finition rehaussé que commande le badge Lexus ainsi que la présence du nouvel écran d’infodivertissement de 14 po lié à l’instrumentation numérique.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Le Lexus TX 2024 dispose d’un moteur arrière électrique pour assurer le rouage intégral.

Derrière sa calandre en sablier qui se fait plus discrète, car elle est teinte de la même couleur que la carrosserie, ce TX embarque trois motorisations. Un quatre-cylindres de 2,4 L turbo (274 ch) fait office de motorisation de base. Lexus propose deux moteurs hybrides par la suite : ce même quatre-cylindres de 2,4 L suralimenté hybride de 366 ch et un groupe hybride rechargeable composé d’un V6 de 3,5 L produisant 406 ch au total. Ce dernier peut parcourir jusqu’à 53 km en mode électrique, selon Lexus. Les deux disposent d’un moteur arrière électrique pour assurer le rouage intégral.

Un Lexus GX plus aventurier

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Cubique, le Lexus GX 2024 joue dans le néo-rétro en s’inspirant résolument du Toyota Land Cruiser qui a déjà brillé sur les sentiers escarpés.

Dépoussiérant un modèle dont les fondations datent de plus d’une décennie, Lexus espère avec cette nouvelle génération du GX suscitera l’intérêt d’une clientèle qui serait naturellement attirée par le Land Rover Defender.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Une seule mécanique est au menu lors de son introduction : un V6 biturbo de 3,4 L (349 ch) guidé par une transmission à 10 rapports.

Cubique, il joue dans le néo-rétro en s’inspirant résolument du Toyota Land Cruiser qui a déjà brillé sur les sentiers escarpés. Bénéficiant de porte-à-faux plus courts que celui qu’il remplace pour mieux négocier avec les obstacles, ce GX 2024 est aussi plus long de 70 mm, un gain observable essentiellement du côté de l’empattement (+ 60 mm). La ceinture de caisse a aussi été abaissée, pour la visibilité.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS La planche de bord du Lexus GX 2024

Le VUS intermédiaire est toujours basé sur un châssis en échelle. Cette plateforme GA-F utilisée par bien des camionnettes et VUS de Toyota et de Lexus de dernière cuvée introduit une suspension multibras à l’arrière. Une seule mécanique est au menu lors de son introduction : un V6 biturbo de 3,4 L (349 ch) guidé par une transmission à 10 rapports et relayant son couple à un système à quatre roues motrices de série plus performant. Il peut tracter jusqu’à 3600 kg et une version hybride sera éventuellement proposée.

Le Lexus TX débarquera au Canada à l’automne alors que le GX arrivera au pays à l’aube de 2024.