Il s’opère actuellement un renouvellement quasi généralisé chez les camionnettes intermédiaires. Plusieurs mois après le lancement des nouveaux Chevrolet Colorado et GMC Canyon et quelques jours avant le lancement de la dernière génération du Toyota Tacoma, c’est maintenant au tour du Ford Ranger de prochaine génération de se dévoiler. Sans emprunter la voie de l’hybride ou de l’électrique — du moins, pour le moment —, le protégé de Ford mise sur une offre mécanique élargie et sur une nouvelle livrée Raptor.

Derrière un dessin remodelé et plus affirmé qui a été présenté en novembre 2021 en première mondiale, cette version nord-américaine de la camionnette la plus internationale de Ford ne réinvente pas la recette. Sa plateforme en acier à caissons héberge toujours une carrosserie boulonnée et sa suspension arrière dispose toujours de ressorts à lames pour négocier avec les charges. L’empattement et les voies ont cependant été allongés de 5 cm pour favoriser la contenance de la caisse arrière ainsi que la stabilité.

Le Ford Ranger 2024

En plus du quatre-cylindres EcoBoost de 2,3 L turbocompressé qui fait un retour avec 270 ch et 310 lb-pi de couple, le Ranger 2024 gagne un V6 de 2,7 L biturbo qui pousse la puissance maximale à 315 ch et 400 lb-pi. Il s’aligne donc avec l’offre mécanique du VUS Ford Bronco avec lequel il partage son châssis. Les deux motorisations sont guidées par une transmission automatique à 10 rapports. Ce Ranger de dernière cuvée n’a néanmoins pas une capacité de remorquage maximale accrue, laquelle est toujours fixée à 3400 kg. Sa charge utile maximale — toutes livrées confondues — baisse en outre de 25 kg à 819 kg.

L'habitacle du Ford Ranger 2024

L’habitacle a pour sa part été entièrement remanié avec, heureusement, des matières de meilleure qualité ainsi qu’une plus grande qualité d’assemblage, soutient Ford. Un grand écran vertical optionnel de 12,3 po présent dans bien des produits de la marque fait son arrivée avec la dernière génération du système d’infodivertissement. Le remorquage est aussi facilité par une série de fonctionnalités inaugurées par le Ford F-150, dont le « Pro Trailer Backup Assist » permettant de manœuvrer de reculons une remorque au moyen d’une molette.