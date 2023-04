Acura a publié cette semaine l’essentiel des données techniques ainsi que les premières images de sa toute nouvelle Acura Integra Type S avant sa première sortie publique prévue cette fin de semaine au Grand Prix IndyCar de Long Beach. Comme on s’y attendait, cette nouvelle compacte sportive de luxe cible les puristes avec une boîte manuelle à six rapports de série et une recette largement empruntée à la Honda Civic Type R.

Le cœur battant sous le capot dans lequel est découpé un grand extracteur d’air est ainsi le même quatre-cylindre de 2 L turbocompressé de la cousine. Dans son cas, la puissance est poussée à 320 ch, un petit 5 ch de plus que la Type R, et le couple est identique à 310 lb-pi. Cette cavalerie entraîne les rues avant uniquement et la ruade est contenue par un différentiel à glissement limité. Cette Acura dispose aussi de l’amortissement adaptatif.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA Les trois pots d’échappement de l’Acura Integra Type S 2024 trahissent la proche parenté avec la Honda Civic Type R.

À l’instar de la Civic Type R, ses ailes galbées traduisent l’élargissement des voies en comparaison à la livrée de série. Elles augmentent de 89 mm à l’avant et de 48 mm à l’arrière. Les ouvertures dans le bouclier avant nettement plus grandes exposent une plus grande sensibilité à la gestion thermique. Acura estime qu’elles augmentent le flux d’air avalé de 170 %. Du reste notons la présence d’un habitacle en apparence plus cossu qui intègre des baquets et un volant chauffant à l’avant, des éléments non présents chez la Civic Type R. Malgré ce luxe un peu plus abouti, l'Integra pèse à peine 14 kg de plus que la Civic.

PHOTO FOURNIE PAR ACURA L’habitacle de l’Acura Integra Type S 2024

Acura n’a pas présenté sa stratégie de tarification, mais on devrait logiquement s’attendre à un prix plus élevé que la Civic Type R détaillée à 51 945 $. En vente dès juin.