Il aura fallu attendre passablement longtemps pour voir naître la version électrique de la camionnette pleine grandeur Ram 1500. Cette riposte au Ford F-150 Lightning, présentée en février sous sa forme finale, veut maintenant rattraper le temps perdu avec des attributs pour le moins convaincants présentés dans le cadre du Salon de New York.

Ainsi, cette camionnette construite sur un nouveau châssis en échelle pourra parcourir jusqu’à 800 km grâce à sa batterie optionnelle d’une capacité démesurée de 229 kWh, ce qui est nettement supérieur aux 515 km avancés par Ford pour son protégé. La batterie de série de 168 kWh fait baisser le rayon d’action à un très respectable 560 km.

PHOTO DAVID DEE DELGADO, REUTERS Le Ram 1500 REV 2025

Une architecture électrique de 800 V s’assure de l’alimentation en électricité et d’une compatibilité avec des bornes pouvant parvenir à une puissance recharge de 350 kW. Tout comme le F-150 Lightning, ce Ram 1500 REV peut alimenter des appareils électriques au moyen des panneaux intégrés à la caisse de 7,2 kW et au coffre avant de 3,6 kW.

Accélérer comme une sportive

La performance en accélération d’une camionnette demeure une variable plutôt superflue, il va sans dire. Cela dit, des chiffres évocateurs peuvent frapper l’imaginaire et attirer l’attention. Sans dévoiler l’ensemble des données techniques sur sa camionnette électrique, Ram avance que la version la plus puissante aura 654 ch à sa disposition et pourra boucler un 0-100 km/h en 4,4 s. Un témoignage de plus de la supériorité de l’électrique à déplacer des gros objets excessivement rapidement.

PHOTO DAVID DEE DELGADO, REUTERS L’habitacle du Ram 1500 REV 2025

Ce Ram REV demeure malgré tout un véhicule capable de travailler, avec une capacité de remorquage maximale ciblée de 6350 kg et une charge utile de 1225 kg. Ces données le placent largement devant le F-150 Lightning. Il sera toutefois intéressant d’observer la diminution de l’autonomie en fonction de la charge tractée. Sur cet aspect, son concurrent direct perd beaucoup de plumes.

Le Ram 1500 REV qui sera commercialisé à l’automne 2024. Nous aurons un portrait plus complet du produit d’ici là.