On patauge ici dans un créneau de véhicules vraiment coûteux. Hormis le Rivian R1S, les deux autres concurrents, le Mercedes EQG et le Model X de Tesla, sont encore plus chers que le Hummer EV VUS.

Mercedes EQG

Prix : plus de 200 000 $ (estimation)

Jusqu’à présent, la version électrifiée du légendaire Geländewagen n’est qu’un prototype. Présentée dans le cadre du salon de la mobilité de Munich il y a près de deux ans, cette étude conceptuelle comptait alors quatre moteurs et une boîte automatique à deux rapports. L’architecture de ce modèle est, pour sa part, semblable à celle actuellement employée par les versions à essence de ce tout-terrain. La traditionnelle roue de secours suspendue au hayon fait place à un caisson dans lequel se trouvent les câbles de recharge. La version définitive de ce modèle fera son entrée sur le marché mondial en 2024.

Rivian R1S

Prix : à partir de 107 675 $

PHOTO FOURNIE PAR RIVIAN Rivian R1S

Les premières livraisons du R1S (il existe un R1T, mais il s’agit d’une camionnette) ont commencé au Canada. Conçu par une jeune pousse américaine, cet utilitaire compte 7 places, 11 caméras (le Hummer en a 17) et 2 moteurs électriques. Il est possible d’en greffer deux autres moyennant un débours additionnel de 11 000 $. Cette configuration permet, selon son constructeur, au R1S de se révéler plus véloce encore que le Hummer EV VUS (0-100 km/h en 3,1 s) en raison non pas de sa puissance, mais de son poids moins élevé. L’acheteur de la version Quad-Motors bénéficiera de la plus grosse batterie (180 kWh), laquelle lui permettra de parcourir approximativement 515 km. Un essai complet de ce modèle sera publié prochainement.

Tesla Model X

Prix : à partir de 135 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model X

Alors que les surfaces vitrées du Hummer ressemblent à des meurtrières, le Model X, lui, se dote d’un immense pare-brise panoramique. Plus long que le Hummer, mais moins large, le Model X n’a ni la forme ni l’esprit d’un tout-terrain. Avec une garde au sol et une hauteur raisonnables, ce Tesla invite non pas à monter, mais plutôt à se glisser à bord, où jusqu’à sept occupants peuvent monter. L’accès n’a rien de problématique pour peu que les ouvrants des portières arrière à ouverture verticale collaborent. En effet, leur fiabilité, aux dires de quelques propriétaires, est aléatoire, surtout au cours de la saison hivernale. Face au Hummer, la performance (la version Plaid, notamment), l’autonomie, la fonctionnalité et le réseau de recharge demeurent ses principaux atouts. Le Hummer se révèle plus amusant à conduire et plus polyvalent. Les deux font cependant jeu égal en matière de qualité des matériaux intérieurs. Dans les deux cas, on s’attendait à mieux.