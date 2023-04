Hyundai a profité de la tenue du Salon de New York pour orchestrer le dévoilement du millésime 2024 de son multisegment sous-compact Kona. À l’instar de sa première présentation mondiale organisée il y a quelques semaines, la livrée nord-américaine met l’accent sur l’électrique tout en offrant deux moteurs thermiques.

Sa nouvelle plateforme d’abord pensée pour la version électrique fait donc grandir le modèle, qui est dorénavant long de 4 350 mm, un gain de 145 mm face à la génération précédente. L’empattement atteint maintenant 2600 mm, en croissance de 60 mm. Ceci a pour but de favoriser l’habitabilité et ainsi le rendre plus séduisant face aux VUS compacts. Son design est en outre plus moderne en mettant l’accent sur des traits horizontaux pour faire office de feux de jour ainsi que de feux arrière.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le Hyundai Kona électrique 2024

La variante électrique mise à l’avant-plan offre virtuellement la même autonomie qu’auparavant avec un léger gain de 4 km pour 418 km estimés. La batterie a la même capacité que la version précédente (64,8 kWh) et le moteur qui anime les roues avant produit aussi la même puissance (201 ch). Le voltage de l’architecture électrique grimpe toutefois de 356 V à 400 V, ce qui diminuerait théoriquement le temps de recharge. Tout comme le Ioniq 5, il aura une capacité de recharge bidirectionnelle.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI L’habitacle du Hyundai Kona 2024

Les versions à moteurs thermiques quant à elles recevront des mécaniques connues. Un quatre-cylindres atmosphérique de 2 L (147 ch) figure en entrée couplé avec une boîte CVT. Un quatre-cylindres de 1,6 L turbocompressé (190 ch) sera avancé en option avec une nouvelle transmission automatique à huit rapports. Fait intéressant, si vous optez pour les deux roues motrices ainsi qu’un moteur thermique, la suspension arrière sera à poutre de torsion, alors que la version électrique et à rouage intégral obtient une configuration plus sophistiquée multibras.

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Les versions à moteurs thermiques disposent d’une calandre différente pour se différencier.

Les versions à moteurs thermiques arriveront chez les concessionnaires canadiens cet été. Il faudra attendre toutefois 2024 pour voir apparaître les premiers exemplaires électriques.