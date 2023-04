(Napa Valley, Californie) Méfiez-vous des apparences. Le vert de sa robe n’annonce rien. Le Hummer nouveau n’émet aucun CO 2 , mais demeure tout aussi excessif qu’avant.

La démesure

Le tropisme rétro qui anime certains constructeurs est peut-être le chemin le plus court pour réenchanter l’automobile. Pour GMC, de redonner vie au Hummer permet sans doute de vendre plus facilement la conversion à la zéro émission à une clientèle encore convaincue « que c’était bien mieux avant ».

Électrifier le parc automobile ne suffit pas. Réhabiliter la performance, diversifier l’offre et – pourquoi pas – faire renaître quelques gloires du passé figurent aussi à l’agenda des constructeurs. Pour peu que ceux-ci aient une histoire à raconter. Renault ressuscite la 5, Volkswagen, la Microbus (ID.Buzz). Et GMC, le Hummer. La nostalgie a pris de l’assurance en cette ère de transition. Il lui arrive qu’elle se pare d’exotisme et, dans le cas présent, cultive la démesure.

Le physique du Hummer EV VUS est intimidant. Il est carré et pourvu d'une généreuse garde au sol (il faut littéralement grimper à bord).

L'Edition 1 qui fait l'objet de ce banc d'essai compte trois moteurs, comme le Model X Plaid de Tesla, l'un de ses rivaux. Un à l'avant et deux à l'arrière.

Le tableau de bord du Hummer EV VUS

Le lourd battant arrière du Hummer EV VUS – par chance assisté électriquement – s'ouvre vers le trottoir.

Le coffre du Hummer EV VUS, avec les sièges rabattus

À l'aide de sa suspension pneumatique, ce Hummer se hisse à 404 mm de terre pour attaquer les pentes, escalader les rochers, traverser des cours d'eau et affronter des dévers.

L'écran du Hummer EV VUS

Certains observateurs considéreront le retour du Hummer comme un pied de nez aux environnementalistes qui, autrefois, le pourfendaient avec tant d’ardeur. D’autres y verront un gaspillage énergétique sans précédent. Dans quel camp vous trouvez-vous ?

Jusqu’à trois moteurs

Forme d’exhibitionnisme autrefois pas très bien acceptée, le Hummer se rachète une conduite. Le regard social qui se porte sur les excentricités de ce mastodonte a changé, mais en apparence seulement. On peut s’attendrir à l’idée qu’il n’émet plus de CO 2 lorsqu’il circule, mais cette évidence n’en fait assurément pas un véhicule « propre » pour autant. Sa production et celle de ses accumulateurs mobilisent beaucoup plus d’énergie et de matières premières qu’un modèle à essence. Il faut prendre aussi en considération la source utilisée pour produire l’électricité et le prix de celle-ci.

Avec ses trois propulseurs et son immense batterie (sa puissance n’a toujours pas été communiquée par le constructeur), ce Hummer demeurera pour certains un gaspillage de ressources.

Qu’à cela ne tienne, le Hummer n’en jouit pas moins d’une aura incomparable. Son physique intimidant y est pour beaucoup. Carré et pourvu d’une généreuse garde au sol (il faut littéralement grimper à bord), il existe en quatre déclinaisons, lesquelles sont mues par deux ou trois moteurs. L’Edition 1 qui fait l’objet de ce banc d’essai en compte trois, comme le Model X Plaid de Tesla, l’un de ses rivaux. Un à l’avant et deux à l’arrière. Le tout relié à une batterie lithium-ion développée en collaboration avec le sud-coréen LG Chem. General Motors ne divulgue pas la puissance nette de celle-ci, mais on peut aisément l’estimer non loin de 200 kW. Dans sa configuration actuelle, le Hummer autorise une autonomie de quelque 480 km et met environ huit heures pour se recharger sur une borne de niveau 2, prétend son constructeur.

Comment briller sur tous les terrains

D’abord, on enfonce les pédales au plancher. On appuie deux fois sur un bouton. Maintenant, cramponnez-vous ! On relâche seulement le frein et le Hummer s’élance alors comme une fusée sans quitter terre ! Trois secondes et demie suffisent pour atteindre les 100 km/h et tenir en respect une Porsche 911 GTS.

Après un temps d’apprentissage, on peut cesser de conduire l’œil rivé sur les extrémités de son capot. Ce VUS appréhende moins les escapades en ville qu’on le pense. Son faible diamètre de braquage fait sourire (une Chevrolet Bolt ne fait pas mieux) et le dispositif qui lui permet de se déplacer à la manière d’un crabe vous laisse pantois. Une particularité qui s’apprécie surtout au grand air et sur terrain hostile.

Pour peu que l’on ne craigne pas de l’abîmer, le Hummer VUS patauge avec aisance dans les sentiers marécageux. Par ailleurs, à l’aide de sa suspension pneumatique, ce Hummer se hisse à 404 mm de terre pour attaquer les pentes, escalader les rochers, traverser des cours d’eau et affronter des dévers.

On est secoué, ballotté, mais on en redemande. Le couple du moteur permet à ce « blindé » de franchir tous les obstacles en souplesse. Pour s’extirper d’un mauvais pas, un bataillon d’aides à la conduite se porte volontaire pour vous prêter secours.

En cas d’échec ? Pas de doute, le problème se trouve alors entre le siège et le volant tant le Hummer apparaît invulnérable.

Tenue de route prévenante, freinage progressif (conduite à une pédale possible) et efficace, le Hummer VUS met en confiance aussitôt que l’on apprivoise son gabarit. Il vous faut un peu plus de temps ? Le dispositif de conduite semi-autonome (Super Cruise) permet de vous soustraire à certaines de vos responsabilités. Et de mieux vous acclimater à la faible hauteur des glaces qui le ceinturent et à la massivité du mobilier intérieur. Tous deux concourent à créer l’illusion de se trouver à bord d’un Leopard 2. Ou est-ce un Abrams ?

Il est cependant difficile d’être aussi compréhensif pour ce qui concerne le lourd battant arrière – par chance assisté électriquement – qui s’ouvre vers le trottoir. Que dire de cette nervure métallique qui entrave l’accès et la sortie des places arrière ? Il y a aussi ces panneaux de verre amovibles – tous peuvent être remisés dans l’immense coffre à l’avant –, mais leur manipulation exige une force physique certaine. On reprochera enfin à ce Hummer son niveau sonore élevé (sifflement au niveau des rétroviseurs extérieurs notamment) qui se trouve exacerbé par les pneus « tout-terrain » offerts en option.

Le Hummer n’est pas un utilitaire de tous les jours. Toutefois, ses éléments irritants ne dissuaderont pas ceux et celles qui fantasment de prendre les commandes d’un char d’assaut.

GMC Hummer EV VUS Prix De 108 598 $ à 154 193 $ Autonomie présumée 480 km d’autonomie (estimation du constructeur) Admissible aux remises gouvernementales Non Visible dans les concessions Premières livraisons ce printemps On aime Capacités de franchissement phénoménales

Agilité étonnante

Repousse les limites On aime moins Gaspillage de ressources

Niveau sonore élevé

Conduite intimidante Notre verdict Parfois, c’est dans la vertu qu’on rencontre les pires excès.

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR GMC Hummer EV VUS

Moteurs

Trois moteurs électriques

Puissance combinée : 830 ch

Couple maximal : 1200 lb-pi

Batterie : 212 kWh (estimation)

Performances

Poids : entre 4103 kg et 4282 kg

Garde au sol (maximale) : 406 mm

Capacité de remorquage : 3402 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Pneus

305/70R18

305/55R22

Consommation

36,8 kWh/100 km (roue de 18 po)

Recharge

Niveau 2 : 8 heures (de 20 % à 80 % de la charge)

Charge rapide : 55 minutes (de 20 % à 80 % de la charge)

Dimensions

Empattement : 3218 mm

Longueur : 4999,5 mm 1

Hauteur : 1976 mm

Largeur : 1995 mm2

1. Roue de secours exclue

2. Rétroviseurs extérieurs inclus

Une incitation à transiter vers l’électrique

PHOTO FOURNIE PAR GMC Les deux modèles de Hummer de General Motors

Hummer était une marque, désormais ce sont deux modèles évoluant sous la bannière de GMC. Cette filiale de General Motors s’enorgueillit de les distribuer puisqu’ils attirent une clientèle qui n’a jamais posé les fesses dans un GMC (75 %), voire dans une GM (50 %). Quelque 90 000 consommateurs ont, à ce jour, levé la main pour en acquérir un. Contre toute attente, le VUS n’est pas un copier-coller de la camionnette commercialisée l’année dernière. Celle-ci est plus imposante encore et occupe plus d’espace dans la rue. Elle est en outre plus puissante et tout aussi lourde que le VUS.

Une question de modules

PHOTO FOURNIE PAR GMC L’architecture Ultium de General Motors

À l’instar de la camionnette, le Hummer EV VUS repose sur l’architecture Ultium de General Motors. La différence la plus notable est la capacité de la batterie. Cette dernière se compose sur la camionnette de 24 cellules (indépendantespour faciliter leur remplacement), comparativement à 20 pour le VUS. Par conséquent, la camionnette produit plus de puissance (1000 ch) et procure une plus grande autonomie (560 km, selon l’estimation de GM).