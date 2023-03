Dodge fait revivre la Hornet qui devient le VUS Hornet. Le constructeur aura à convaincre les acheteurs de ne pas regarder du côté du Mazda CX-5.

Mazda CX-5

Prix : à partir de 31 250 $

Aussi curieux que cela puisse paraître, Dodge vise un seul rival : le Mazda CX-5. Ce dernier n’est pas né de la dernière pluie (la génération actuelle a été introduite il y a cinq ans déjà), mais demeure l’un des Mazda les plus vendus dans le monde. Cela en dit long sur le pouvoir d’attraction de ce modèle. Tout comme le Hornet, le CX-5 ne cherche pas à grimper aux arbres ni à se déguiser en (faux) aventurier. Il préfère exceller sur le bitume.

Il est maniable, vigoureux et toujours bien accroché à la route. La direction, à la fois précise et vive, permet de balancer sans souci le CX-5 dans les virages. Avec le Hornet, il s’agit, de loin, du VUS compact le plus dynamique sur le marché. Pour goûter à ce plaisir, il faut cependant opter pour la mécanique suralimentée par turbocompresseur pour profiter au mieux des qualités de son châssis. Face au Hornet, le CX-5 apparaît plus raffiné, plus valorisant, moins coûteux et mieux garanti. En revanche, il est moins caractériel et moins engageant à conduire. Ces deux modèles souffrent, par rapport aux utilitaires de même format, d’une cabine étriquée et d’un coffre peu généreux.