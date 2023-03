Essai routier

Genesis G90 : hautes aspirations

Genesis est sans conteste l’un des constructeurs de luxe les plus intrigants de l’heure. Avec une gamme fort compétente qui s’électrifie peu à peu, la marque de Hyundai jeune d’à peine sept ans voit de plus en plus de projecteurs se braquer sur elle. La grande berline G90 de deuxième génération veille à internationaliser son idée du faste à la coréenne que la marque veut employer comme porte-étendard. On ne chasse pas les ventes ici, mais les regards.