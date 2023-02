La marque de camions de Stellantis, Ram, a profité de la tenue du Super Bowl pour présenter les premières images de son Ram 1500 électrique sous sa forme définitive. Camionnette essentielle pour assurer la transition énergétique, elle sera moins futuriste que ce que l’étude de style suggérait.

Charles René La Presse

Le Ram 1500 REV, c’est son nom officiel, adopte une posture stylistique semblable à celle du Ford F-150 Lightning, son rival le plus notoire et celui qui a gagné la course à la camionnette pleine grandeur électrique.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS L’autonomie, les capacités de remorquage et de charge ainsi que la vitesse de recharge dépasseront ceux de la concurrence.

Ce qui transparaît des premières images de cette livrée de production, c’est un traitement bien différent de la partie avant au moyen d’une calandre horizontale moderne et scellée dont l’éclairage est composé de traits horizontaux qui convergent vers un logo modernisé. L’arrière voit ses feux en équerre se prolonger sur le panneau de caisse. De profil, ce 1500 REV est nettement plus semblable à la version de série du 1500 avec ses lignes droites et nettes.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Premier avant-goût de l’habitacle du Ram 1500 REV 2024

Comme avancé par l’étude de style présentée en janvier, le 1500 REV aurait droit à un grand coffre avant où l’on trouve les V6 et V8 des variantes thermiques de la camionnette. L’habitacle est aussi grandement inspiré de la dernière génération du 1500 avec sa molette faisant office de levier de vitesses et son écran d’infodivertissement vertical.

Mais au-delà de ces détails esthétiques, Ram s’est gardé de dévoiler quoi que ce soit sur le plan technique. On avançait en janvier une capacité de puissance de recharge de 350 kW et une architecture électrique de 800 V, deux atouts qui pourraient logiquement se retrouver sur le 1500 REV qui sera commercialisé à l’automne 2024. Ram indique d’ailleurs que l’autonomie, les capacités de remorquage et de charge ainsi que la vitesse de recharge dépasseront ceux de la concurrence.

Le retour d’une camionnette intermédiaire dans la famille ?

PHOTO D’ARCHIVES FOURNIE PAR DODGE Le Dodge Dakota a été la dernière camionnette intermédiaire produite par le constructeur américain jusqu’en 2011.

En parallèle, le magazine américain Motor Trend a appris que Ram allait présenter en mars à ses concessionnaires une première itération d’une nouvelle camionnette intermédiaire afin de sonder leur intérêt.

Si ce nouveau modèle atteint le stade de production sous une forme quelconque, il permettra à Ram de revenir dans un segment qu’il a abandonné en 2011 avec la fin de vie du Dodge Dakota.