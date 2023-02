La BMW i4, la Polestar 2 et la Tesla Model 3 rivalisent avec la Kia EV6 GT. Aperçu des forces et faiblesses de chacune...

BMW i4

Prix : 58 525 $

Le modèle d’entrée de base i4 eDrive35 (58 525 $) ne présente aucun intérêt ici. Pas plus que l’eDrive 40 (65 124 $). Pour rivaliser avec l’EV6 GT, il faut opter pour la M50 (77 500 $). Cette dernière est légèrement moins rapide que la sud-coréenne sans doute, mais elle est dynamiquement supérieure tout en étant, à certains égards, plus efficace énergétiquement. Cela dit, la bavaroise a du mal à offrir un habitacle aussi spacieux (les places arrière sont plutôt étriquées).

Polestar 2

Prix : à partir de 53 950 $

PHOTO FOURNIE PAR POLESTAR La Polestar 2 doit être bien équipée pour rivaliser avec la Kia EV6 GT.

À l’instar de l’i4, cette berline sino-suédoise repose sur une architecture modulaire (nom de code CMA) en mesure de se mouvoir à l’aide d’une mécanique thermique ou électrique. Cela dit, oubliez le modèle d’entrée de gamme (un moteur et roues avant motrices) de la 2 pour affronter l’EV6 GT. Pour la défier, il faut débourser au bas mot quelque 12 000 $ de plus pour s’offrir le rouage intégral (5000 $) et le groupe performance (6750 $). L’autonomie de la Polestar 2 est légèrement supérieure (une cinquantaine de kilomètres), certes, mais cette berline chinoise n’est pas aussi caractérielle que la Kia.

Tesla Model 3

Prix : à partir de 54 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA La Tesla Model 3 n’a plus besoin de présentation.

Ticket d’entrée de la gamme, la Model 3 n’a aujourd’hui plus besoin de présentation. Polyvalente et agréable à conduire, cette berline s’est hissée – contre toute attente et indépendamment de la source d’énergie qui l’alimente – en tête des berlines sport les plus vendues sur le marché. Face à l’EV6 GT, l’américaine propose un catalogue plus diversifié, mais surtout une infrastructure de recharge établie, une fiabilité générale éprouvée et une efficacité énergétique plus élevée. En revanche, elle gagnerait à hausser sa qualité de construction.