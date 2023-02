Lorsqu’un amateur d’autos pense à la Suède, l’image mentale d’une familiale qui circule sur une route enneigée de l’arrière-pays apparaît souvent. Cette carrosserie est sans conteste l’une des pierres d’assise de l’identité motorisée du pays scandinave. Mais comme presque tout sauf les VUS et les multisegments, elle se meurt, sauf chez Volvo, qui tient mordicus à tenir tête à cette tendance. Issue d’un métissage, la V60 Cross Country cherche dans ce contexte à faire œuvre utile.

Le design

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO La partie avant de la V60 Cross Country 2023 est anormalement longue pour une plateforme à moteur transversal.

L’actuelle génération de la V60 Cross Country est loin d’être à ses premiers tours de roue. Dévoilée il y a plus de quatre ans comme option plus aventurière à la familiale V60, elle reste un bel exercice de retenue, fidèle à l’approche scandinave. On perçoit un désir de continuité dans ses traits simples, dont certains ininterrompus. La partie avant est d’ailleurs anormalement longue pour une plateforme à moteur transversal, ce qui complète de belle façon le porte-à-faux arrière incontournable de la familiale. L’habit Cross Country se caractérise visuellement par l’usage de plastiques mats dans les passages de roues, sur les bas de caisse. C’est toutefois la garde au sol surélevée qui attise l’intérêt : elle est augmentée d’un petit 5 cm par rapport à la V60 pour mieux négocier les obstacles.

À bord

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO L’habitacle de la V60 Cross Country 2023

À bord, les références au monde du plein air sont inexistantes, une approche qui diffère de marques rivales qui galvaudent cette représentation. Qu’importe, Volvo demeure l’archétype de l’approche scandinave épurée en maniant avec justesse et raffinement l’agencement des matières. Le cuir qui tapisse la planche de bord partage l’espace avec des pièces métalliques et une bande boisée sur le bas qui ajoute un aspect plus brut et naturel. Sur l’espace en soi, la garde au sol augmentée favorise grandement l’entrée et la sortie d’un habitacle aéré grâce à un grand dégagement pour la tête. Il n’est toutefois pas exempt de défauts. Il y a trop de plastiques noirs luisants qui se souillent instantanément. Les rangements sont aussi trop contenus, surtout au centre, où l’on cherche un compartiment assez grand pour loger notre téléphone cellulaire. Finalement, à l’arrière, la place centrale est inutilisable en raison du renflement dans le plancher.

Sous le capot

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Le moteur de la V60 Cross Country 2023 est un quatre-cylindres, mais uniquement turbocompressé, dont la puissance est portée à 247 ch et le couple, à 258 lb-pi.

Contrairement à la V60 qui peut être mue par un quatre-cylindres suralimenté par compresseur et turbocompresseur ainsi qu’une combinaison hybride rechargeable, cette variante Cross Country se contente d’une seule mécanique, moins puissante. C’est aussi un quatre-cylindres, mais uniquement turbocompressé, dont la puissance est portée à 247 ch et le couple, à 258 lb-pi. Un démarreur-alternateur de 13 ch l’appuie à l’occasion pour combler les creux induits par ce type de mécanique. Sans être un foudre de guerre, ce groupe propulseur également composé d’une efficace boîte automatique à huit rapports déplace avec une relative aisance les 1842 kg de la familiale. Il brille essentiellement à bas régime et ses manières sont très feutrées, ce qui cadre avec le tempérament de cette V60 Cross Country. Cela dit, la consommation de carburant s’est avérée un peu élevée pour le format, approchant les 10 L/100 km.

Derrière le volant

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Sur le plan dynamique, cette Volvo affiche rapidement ses couleurs : le toucher de la direction est distant et le roulis, plutôt présent, sans que cela devienne lassant.

Bien assis dans des sièges à l’ergonomie irréprochable, on empoigne un volant de bon format pour ensuite poser les yeux sur un élégant levier de vitesses taillé de cristal. Bien intéressant visuellement, il n’est cependant pas très agréable à manier. Sur le plan dynamique, cette Volvo affiche rapidement ses couleurs : le toucher de la direction est distant et le roulis, plutôt présent, sans que cela devienne lassant. On décèle cependant une précision dans l’exécution, avec son train avant à double triangulation, une observation un peu gâchée par le roulement parfois trop trépidant. Cette faiblesse peut être à la fois attribuable aux pneumatiques optionnels de 19 po et à l’absence d’amortissement adaptatif. Le rouage intégral affiche un comportement prévisible et peut parfois faire chasser le train arrière afin de repositionner le véhicule lorsqu’on est sur surface plus glissante. Aucun paramétrage de comportement n’est par ailleurs proposé, hormis la fermeté de la direction et un mode hors route sommaire.

Les technologies embarquées

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO L’écran multimédia de la V60 Cross Country 2023

On aime beaucoup l’accent mis sur les matières ainsi que leur présentation, mais les rares commandes nous obligent à constamment nous en remettre à l’écran tactile vertical de 12,3 po. L’interface en soi donne malgré tout l’impression d’un travail encore inachevé que Volvo s’efforce d’améliorer à coups de mise à jour à distance. Les icônes sont éparses et petites, et la qualité de la définition n’est pas de taille même face à bien des marques généralistes. La base Android du système permet toutefois d’intégrer un grand nombre d’applications ainsi que Google Maps. L’arrivée récente d’Apple CarPlay est un ajout nécessaire, mais l’application s’est révélée capricieuse au cours de l’essai. L’arrimage sans fil n’est également pas présent. Finalement, la chaîne audio optionnelle Bowers & Wilkins donne un rendu d’une extraordinaire clarté qu’importe la tonalité qu’il émet. Les 3750 $ demandés valent amplement le coût.

Le verdict

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Cette familiale a un côté attachant et présente un dynamisme plus complet que bien des VUS génériques.

Il appert indéniable que cette Volvo V60 Cross Country cherche, avec la V60, à tenir vivante à bout de bras la familiale compacte en Amérique du Nord. Sans avoir les moyens des marques rivales, Volvo doit cependant se résoudre à apprêter un produit vieillissant qui présente certaines lacunes sur le plan pratique. Il n’en demeure pas moins que cette familiale a un côté attachant et présente un dynamisme plus complet que bien des VUS génériques. Ce n’est pas un produit qui fait battre les cœurs, mais plutôt une expression raffinée de l’esprit scandinave. Il y a une simplicité salutaire à cette V60 Cross Country qui peut paraître séduisante pour certains alors que les marques allemandes misent ad nauseam sur la technologie pour définir leurs modèles. Pour cette approche en soi, il faut lever notre chapeau et espérer une prochaine génération dans cette même veine.

Carnet de notes Coffre d’une grandeur acceptable Sans être caverneux, le coffre arrière de 648 L est d’un volume fort acceptable pour une voiture compacte, ce qui rend cette familiale attrayante pour son aspect pratique. Dossiers arrière bien pensés Lorsqu’on rabat les dossiers arrière, les appuie-têtes se rabattent dans un synchronisme parfait, un détail qui permet d’éviter de devoir les retirer. Pulvérisation du lave-glace ingénieuse Autre détail qui peut paraître futile : la pulvérisation du lave-glace se fait par les bras des balais, ce qui permet de l’uniformiser et ainsi d’avoir un pare-brise propre plus rapidement. C’est très efficace. Une baroudeuse limitée Lorsqu’on compare ses données en regard à ses capacités hors route, cette Cross Country est légèrement moins efficace qu’une Subaru Outback, hormis sur son angle de départ (22,4 degrés comparativement à 21,7 degrés pour l’Outback). Ces concurrentes allemandes indirectes Hormis l’Audi A4 Allroad, la V60 Cross Country n’a pas de réelles concurrentes directes chez les marques de luxe. Les Audi A6 Allroad et Mercedes-Benz Classe E All-Terrain plus imposantes peuvent constituer une concurrence, mais à un prix de départ nettement plus élevé.