Tesla n’a pas inventé le véhicule électrique, mais l’a rendu hautement désirable. Partie de rien, la marque américaine a, en quelques années, secoué une industrie qui jusqu’alors n’avait aucunement l’idée de se remettre en question. Erreur. Aujourd’hui, tous cherchent à la déboulonner de son piédestal. Mais Tesla demeure aux yeux de ses zélateurs la référence. Même ses pourfendeurs le reconnaissent.

Avec quatre années de retard, le Cybertruck rejoint enfin l’offre du constructeur américain. Cette camionnette, qui de l’aveu d’Elon Musk lui-même « ressemble au futur », est sans doute la forteresse mobile la plus impénétrable jamais créée depuis le char d’assaut. Capable de résister aux tirs d’une mitrailleuse, le Cybertruck peut aussi tracter une charge de cinq tonnes. Et ce faisant, il parvient tout de même à remporter une épreuve d’accélération face à des véhicules réputés sportifs.

Si la gestation du Cybertruck a été difficile, que dire de celle du roadster promis par Tesla il y a six ans déjà. La production devrait démarrer au printemps prochain. À suivre, tout comme la sortie d’une Tesla à prix populaire.

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model Y

Si le Cybertruck et bientôt (?) le roadster font l’envie, les Model 3 et Model Y (véhicule électrique le plus vendu dans le monde en 2023) représentent le fonds de commerce de ce constructeur. Tous deux font constamment l’objet de mises à jour (à distance) dans le but d’en améliorer notamment les performances énergétiques. Naturellement, les Model S et Model X font également l’objet d’évolutions ponctuelles similaires.