Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Attendre ou pas ?

J’avais laissé mes coordonnées à un concessionnaire Mazda pour être averti lorsque la Mazda CX-70 arriverait au Canada. On vient de m’appeler pour me dire que seul le CX-90 viendra au Canada dans l’immédiat. Exact ? J’avais fait la même démarche pour l’Outlander PHEV l’an passé, mais le prix a beaucoup augmenté depuis. J’ai l’impression que les subventions gouvernementales ont servi de prétexte. J’espère sa venue ou bien je vise Mitsubishi ?

H.

Le CX-90 sera en effet le premier véhicule de cette nouvelle génération chez Mazda. Un banc d’essai complet de ce véhicule sera publié le mois prochain dans notre cahier. Quant au CX-70, sa commercialisation débutera plus tard au cours de l’année. Malheureusement, impossible de vous dire à ce stade-ci si vous devez l’attendre ou non dans la mesure où nous ne connaissons ni son prix ni ses caractéristiques. Ce modèle comptera deux rangées de sièges comparativement à trois pour le CX-90. Quant à l’Outlander PHEV, la nomenclature de ce modèle est aujourd’hui beaucoup plus large qu’elle ne l’a été, d’où cette impression d’une augmentation importante des prix. Le modèle d’entrée de gamme est offert à 46 538 $. Pour mémoire, le modèle 2022 s’affichait à 44 198 $, mais n’offrait aucune des avancées du nouveau modèle (autonomie électrique, plateforme moderne, rouage intégral plus sophistiqué, etc.).

Pour retrouver le sourire

PHOTO TIRÉE DE WIKIPEDIA Acura RDX

Nous sommes un couple à la retraite. Nous sommes à la campagne depuis la retraite et avons besoin d’un VUS (pêche, chalet et chemins de campagne glacés en hiver). Si je garde le même concessionnaire, mon choix de VUS se résume au Lexus NX. Ce n’est pas mon préféré. Mes choix vont personnellement vers l’Acura RDX ou plus modestement vers le RAV4 de Toyota. Qu’en pensez-vous ?

François G.

Si votre choix se résume au NX et que vous ne l’aimez pas, pourquoi le considérer ? Il est temps de retrouver le sourire, et l’Acura RDX se révèle nettement plus homogène (confort, polyvalence, performances dynamiques) que le NX. Le RAV4 dans sa configuration Trail est aussi une bonne idée, mais en location, vous obtiendrez sans doute de meilleures conditions avec Acura et, qui plus est, une garantie plus généreuse.

Encore des kilomètres à parcourir

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Outback

Nous possédons une Subaru Outback 2016 ayant 85 000 km au compteur. Elle est entièrement payée. Nous adorons ce véhicule et son système de traction intégrale. Nous avons un gros chien et un chalet dans les Laurentides. Étant donné sa valeur de revente, nous nous demandons si nous devrions conserver le véhicule ou le changer. Nous gardons généralement nos autos environ 10 ans. Est-il préférable de la changer et, si oui, devrions-nous louer ou acheter ? Je regarderais encore pour une Outback ou la Crosstrek. Auriez-vous d’autres suggestions ? Nous sommes retraités et parcourons environ 15 000 km par année, surtout sur autoroute.

Serge C.

Pourquoi changer ? Le kilométrage est faible, et ce véhicule semble vous donner satisfaction. Si vous conservez vos véhicules sur une période de 10 ans, votre Outback actuelle est parfaitement en mesure de réaliser cet objectif, pour peu que vous veilliez à son entretien.

On attend le retour de la belle saison

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Porsche Boxster 2010

J’aimerais acquérir comme véhicule de promenade (deuxième voiture) une Porsche Boxster 2010, 73 000 km, transmission PDK automatique. Que pensez-vous de la fiabilité de ce véhicule ? Quels sont ses points faibles ? Que devrais-je vérifier plus particulièrement ? Requiert-il beaucoup d’entretien ? Malgré le fait que le vendeur soit un concessionnaire Porsche, devrais-je faire inspecter la voiture par un mécanicien indépendant ?

Alain L.

La fiabilité de ce véhicule est généralement très bonne, pour peu que le véhicule ait été correctement entretenu. Il importe de vérifier très attentivement cet aspect avant d’apposer votre signature au bas du contrat et de négocier aussi, même si en cette période de l’année, le marché des cabriolets s’éveille.

La prudence incite également à faire inspecter le véhicule si les faits avancés par le concessionnaire (entretien suivi) ne sont pas vérifiables. Quant à l’entretien, il serait pertinent de vous informer des frais qui y sont liés avant de conclure cette transaction. Vous pourriez être désagréablement surpris. Ce véhicule, comme bien d’autres de cette catégorie, requiert un entretien suivi, et ce, par des techniciens qualifiés. De plus, la piètre accessibilité mécanique de ce modèle (moteur central arrière) complique aussi les choses.