Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Il fallait l’écrire

Au moment de commencer la location de mon automobile il y a quatre ans, j’ai souscrit une assurance « renonciation d’usure excessive » pour la somme de 1000 $. Celle-ci couvrait, jusqu’à concurrence de 10 000 $, les pneus, le pare-brise, les égratignures, etc. Elle m’apportait une certaine paix d’esprit. Mon bail arrivant à échéance, j’ai choisi d’acheter mon véhicule de location. À ma grande surprise, les 1000 $ ne me seront pas remboursés. Suis-je en train de me faire avoir par mon concessionnaire ?

Jacqueline B.

Logiquement, vous devriez avoir droit au remboursement de votre protection. Mais il y a une condition. La demande de remboursement doit figurer au contrat de location que vous avez signé il y a quatre ans. Si cette disposition ne figure pas au contrat, votre concessionnaire n’est pas tenu de vous rembourser. Selon l’Office de la protection du consommateur (OPC), « le consommateur qui prévoit acheter l’auto à la fin du bail ne devrait pas souscrire [...] une telle assurance ».

Benne à tout faire

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford Maverick est un bon choix de camionnette compacte.

Pour mes activités de bricolage, j’aimerais faire l’acquisition d’une camionnette. Mes critères sont : économie d’essence, agrément de conduite et capacité de remorquage. Le Nissan Frontier est trop gros, mais le Santa Cruz correspond plus à mes besoins. Des suggestions ?

Maxime L.

Bon choix, le Santa Cruz, mais vous devriez ajouter le Ford Maverick à votre liste en raison de la présence, de série, d’une mécanique hybride, de sa polyvalence (c’est une camionnette compacte) et de son prix de départ très concurrentiel.

Audi fait des yeux doux

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO La Volvo V60 Cross Country intéresse notre lecteur.

Est-ce que je devrais être infidèle ? Je suis un client satisfait de Volvo depuis près de 30 ans. Je conserve mes voitures longtemps. Je songe à changer mon Volvo XC 70 de 2012 qui a parcouru à ce jour 230 000 km pour un autre modèle. J’ai besoin d’espace, mais je ne suis pas amateur de gros VUS. Je suis intéressé par une occasion récente (2019 ou 2020). J’hésite entre un Volvo V60 Cross Country et un Audi A4 Allroad. Avez-vous une suggestion pour moi ?

Paul B.

Deux bons choix, mais pourquoi seriez-vous infidèle ? Vous dites être satisfait, vous connaissez très bien le produit et sans doute avez-vous une relation de confiance avec le dépositaire de la marque et ses représentants. Puisque vous êtes à la recherche d’une occasion récente, vous avez chez Volvo l’occasion de choisir entre un V60 « ordinaire » (financièrement plus avantageux) et un Cross Country. Audi ne propose pas pareil choix.

L’hiver au chaud

PHOTO ANDRÉ TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Quelques opérations doivent être réalisées avant d’entreposer son véhicule pour la saison froide.

Je me suis procuré une automobile de collection le printemps dernier et le moment est venu pour moi de la remiser. Avez-vous des conseils pour bien la préparer ?

Marc D.

Dans un premier temps, nous vous suggérons de faire réaliser le graissage et le changement d’huile (et de filtre). Il faudra ensuite vérifier le niveau d’antigel et la qualité de celui-ci. Il sera prudent de remplir le réservoir d’essence aux trois quarts de sa capacité. L’ajout d’un stabilisateur d’essence est aussi recommandé. Une fois ces étapes terminées, nous vous suggérons de dévisser les bougies et de les badigeonner d’huile à moteur. Pendant que vous y êtes, quelques jets d’huile dans chaque cylindre ne feront pas de mal. Débranchez les deux bornes de la batterie en commençant par la borne négative, et sortez ensuite la batterie de la voiture pour la placer dans un endroit frais et sec. Il faudrait recharger lentement la batterie au moins une fois pendant la période d’entreposage. Maintenant, grimpez la voiture sur des blocs placés sous les essieux ou la suspension afin que, si les pneus se dégonflent, ils ne soient pas endommagés par le poids de l’automobile. Enfin, pour prévenir la visite de petits rongeurs, il serait bon d’obstruer le tuyau d’échappement et l’entrée d’air du moteur avec un linge.