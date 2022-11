Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Inflation

J’achèterai ma Volvo S60 Momentum AWD T6 2019 (27 000 km au compteur actuellement) à la fin de mon contrat de location, en mars 2023. Le prix d’achat mentionné au contrat est de 31 668 $. Je suis très satisfaite de cette voiture et considère son prix comme intéressant étant donné le marché actuel. Devrais-je opter pour une garantie prolongée, surtout vu les multiples composants électroniques de ce véhicule ? Le prix d’une garantie prolongée de quatre années supplémentaires offerte par Volvo est de 6171 $ plus taxes.

Suzanne G.

Par rapport à des véhicules de même catégorie, la fiabilité de la S60 se trouve légèrement sous la moyenne. Il faut préciser qu’en 2019, ce modèle a fait l’objet d’une refonte complète. Cela dit, 6171 $ (plus taxes) est une somme substantielle, c’est le moins que l’on puisse écrire. Notre recommandation : profitez de l’embellie du marché de l’occasion pour la vendre vous-même et louez-en une autre si vous avez apprécié sa conduite.

« Ça Fit » plus

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Fit 2015

J’ai une Honda Fit 2015 que j’adore. Elle a seulement 50 000 km au compteur et mon plan est de la conserver encore plusieurs années (de 5 à 10 ans si possible). Ma question : peut-on espérer que dans un horizon de 5 à 10 ans, Honda commercialise de nouveau une voiture similaire ? J’ai été grandement peiné par la décision de Honda de cesser de construire la Fit. Cette voiture est tellement fiable, utilitaire (je peux y mettre deux vélos à l’intérieur en l’aménageant correctement) et très économique. De plus, comme j’habite en ville et qu’elle est petite, elle est très facile à stationner. Je n’ai jamais regretté cet achat ! Je suis certain qu’elle correspond aux besoins de beaucoup de gens.

Yves L.

Sans doute le savez-vous, mais la Fit existe toujours. Elle fait carrière ailleurs dans le monde sous le nom de Jazz. La décision d’interrompre l’importation de ce modèle en Amérique du Nord s’explique en raison par sa faible popularité aux États-Unis (là où les décisions sont généralement prises) et par l’appétit des consommateurs pour les VUS. Est-ce que Honda reviendra sur sa décision ? Impossible de le dire, mais pour l’heure, le constructeur n’a que le HR-V à vous offrir comme prix de consolation.

De bon conseil

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Rogue 2013

J’ai un Nissan Rogue acheté neuf en 2011 avec 80 000 km au compteur. Il fonctionne super bien et est impeccable (carrosserie). J’ai changé les freins pour la première fois à l’été. Je voudrais changer d’auto pour une voiture neuve à quatre roues motrices. Que me suggérez-vous ? On me dit de le garder, mais je veux me gâter étant donné que je garde longtemps mes autos.

Guylaine L.

Votre entourage est de bon conseil. Vous devriez en effet le conserver. Mais la décision définitive vous appartient. Si votre intention est de vous procurer un véhicule de même format (le Rogue a beaucoup grandi depuis 2011), nous vous suggérons de jeter un œil au Subaru Crosstrek, au Volkswagen Taos, au Mazda CX-30 et au Toyota Corolla Cross. À noter que le Crosstrek fera l’objet d’une refonte complète dans les prochains mois.

Subaru pour la vie ?

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Subaru Outback

Merci pour votre reportage très instructif sur l’Outback. J’ai un modèle 2012 (3.6R) que j’aime bien, surtout l’hiver. Je pensais la vendre (143 000 km) avec un Crosstrek 2017 (60 000 km) et me procurer une nouvelle Outback XT. Mais lorsque je l’ai vue, j’ai été super déçu de sa « plastification ». Vraiment pas jolie. C’est la même chose avec la WRX. Je ne sais vraiment pas quel véhicule je devrais considérer...

Guy R.

Puisque vous semblez conquis par les produits de cette marque japonaise, peut-être devriez-vous considérer le Forester (exception faite de la version Wilderness) qui, pour le moment, ne placarde pas outrageusement sa carrosserie de moulures. Malheureusement, le Forester ne propose pas le moteur suralimenté offert sur l’Outback XT. En revanche, vous bénéficierez du même châssis, de la même boîte de vitesses et sensiblement du même volume intérieur, et ce, à meilleur prix (à l’achat et à la pompe).