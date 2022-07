Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Retour à la normale

Quand pensez-vous que le délai d’attente pour un véhicule électrique sera raisonnable ?

Johanne H.

Au risque de vous décevoir, je ne crois pas que nous reviendrons à une situation « normale » avant la fin de l’année 2023. Et cela vaut pour l’ensemble du parc automobile.

Deux ans d’avance

PHOTO ASSOCIATED PRESS Ford Maverick hybride

Mon Ford Ranger est loué pour quatre ans. Je parcours environ 12 000 km par année. J’ai un ensemble remorque bateau de près de 2000 lb à tirer durant l’été. Quelle est votre recommandation : l’acheter, le remettre ou l’échanger contre un hybride ? Un modèle sera-t-il suggéré pour 2024 ?

Daniel F.

Vous utilisez votre camionnette pour tracter combien de fois au juste ? Si c’est seulement pour mettre votre embarcation à l’eau le printemps venu et pour la ressortir à la fin de l’été, nous vous suggérons très fortement de contacter une entreprise spécialisée dans la location à court terme. Si, au contraire, votre usage est très fréquent, vous pourriez envisager le Maverick hybride dont la capacité de remorquage est de 2000 lb (907 kg). À l’heure actuelle, aucun autre constructeur ne propose une camionnette hybride dans cette catégorie.

La face cachée

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Rogue

Je vous écris pour vous demander votre opinion sur le Rogue S TA 2022 de Nissan. Je possède actuellement une Mazda3 GS SkyActive 2012, avec près de 182 000 km au compteur, que je veux remplacer dans les mois à venir par un véhicule plus spacieux qui me permettrait entre autres de transporter, à l’intérieur du véhicule, deux vélos d’hiver à pneus surdimensionnés. J’ai fait le test chez un concessionnaire Nissan, et cela est possible en enlevant les roues avant des vélos et la selle, ce qui permet de mettre les vélos à la verticale sans problème. Je n’ai pas essayé avec un autre véhicule, mais cela devrait aussi fonctionner avec, par exemple, un Toyota RAV4 ou un Honda CR-V.

Je cherche un véhicule fonctionnel, confortable, agréable à conduire, mais qui a aussi une bonne fiabilité étant donné que je prévois le garder une dizaine d’années. Je n’ai pas pu essayer un Rogue S TA 2022 par manque de stock, mais plutôt un SV TI 2021. J’ai beaucoup aimé la conduite. J’ai aussi beaucoup lu sur le modèle et regardé des vidéos […].

Je sais qu’il existe plusieurs modèles dans la même catégorie que le Rogue, que ce soit le Toyota RAV4, le Honda CR-V, le Subaru Forester, mais je remarque qu’à équipement comparable, le Rogue est quand même beaucoup plus intéressant au chapitre du prix. Compte tenu de mes critères (confort, fonctionnalité, agrément de conduite, fiabilité) et du fait que je veux garder mon nouveau véhicule pour une dizaine d’années, est-ce que le Rogue est un bon choix, ou bien devrais-je regarder ailleurs ?

Vincent D. H.

Le Rogue représente en effet une proposition intéressante. La dernière mouture corrige plusieurs lacunes de la génération précédente et, du coup, se défend mieux face à la concurrence. Il faut savoir aussi qu’une nouvelle génération de CR-V est en voie de naître et celle-ci s’annonce plus concurrentielle encore (ajout notamment d’une version hybride). Le CR-V actuel demeure néanmoins un bon achat et, qui plus est, avec le RAV4 de Toyota, offre une valeur résiduelle plus élevée à long terme que tous les autres modèles mentionnés. Ces deux véhicules représentent des valeurs sûres. Cela dit, si le Rogue vous intéresse, peut-être auriez-vous intérêt à jeter un œil à l’Outlander de Mitsubishi. Ces deux véhicules ont beaucoup en commun. Le Mitsubishi a toutefois l’avantage de proposer de série le rouage intégral, une garantie plus généreuse (celle du groupe motopropulseur est de 10 ans) et prochainement une version hybride.