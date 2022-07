Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Exaspérée

Je suis retraitée et propriétaire d’une BMW 323 2011 qui affiche 178 000 km au compteur, je garde mes voitures très longtemps. Je suis exaspérée lorsque je fais le plein et, pour l’amour de mes petits-fils, j’aimerais faire l’acquisition d’une voiture électrique. J’hésite entre la Nissan Leaf et la Chevrolet Bolt. [...] Je fais environ 14 000 km par année et mes déplacements excèdent rarement 45 km. Lequel de ces deux véhicules serait mon meilleur choix ?

Anne Marie L.

Des deux véhicules mentionnés, la Chevrolet Bolt apparaît comme votre meilleur choix. Cela dit, vous pourriez également considérer deux autres véhicules dans la même fourchette de prix : la Mini Cooper électrique et le Mazda MX-30. Ces deux véhicules offrent une autonomie nettement inférieure à celle des modèles que vous envisagez, mais en tenant compte de la distance que vous parcourez, vous devriez tout de même les considérer. Tous ces véhicules offrent un volume de chargement comparable.

C’est pour bientôt ?

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Golf R

Je souhaite d’ici deux ans acquérir une Golf R. Pensez-vous que Volkswagen va commercialiser ce modèle dans l’électrique ? J’ai besoin d’une traction intégrale, considérant mon lieu de résidence, mais je pourrais aussi considérer une GTi si la R n’était pas offerte dans l’électrique.

François C.

Il vous faudra sans doute attendre un peu plus de deux ans avant la sortie d’un véhicule électrique destiné à la performance chez Volkswagen. Le constructeur allemand mène actuellement d’autres projets (ID.Buzz et ID.Aero). Selon nos sources, Volkswagen poursuit le développement d’une déclinaison GTX de sa berline électrique ID.3 (non commercialisée en Amérique du Nord), également connue sous le nom de code ID.X. Pour l’heure, nous savons qu’un prototype fonctionnel existe, mais le constructeur allemand n’a pas donné le feu vert à sa mise en marché.

Obligés d’attendre

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 Prime

Actuellement propriétaires d’un Kia Niro PHEV 2019, nous sommes adeptes du camping et avons depuis l’été dernier une tente-roulotte Aliner A-frame. Malheureusement, le Kia interdit le remorquage avec notre véhicule malgré son faible poids de 2000 lb. Nous recherchons donc un nouveau véhicule PHEV avec une capacité de remorquage de 2500 lb. Pour respecter notre budget, nous avons seulement trouvé le RAV4 Prime, et il y a 24 mois d’attente. Avez-vous d’autres suggestions ?

Caroline L.

Malheureusement, il n’existe pas de solutions de rechange. Aucun véhicule à l’exception du RAV4 Prime ne réunit l’ensemble de vos critères. Et selon nos informations, les futurs Mitsubishi Outlander PHEV et Honda CR-V Hybrid ne pourront pas tracter une charge équivalente.

Pour transporter les vélos

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Ioniq 5

Je voudrais savoir si c’est possible de faire installer un attelage [hitch] pour porte-vélos sur le modèle Ioniq 5 2022 grande autonomie à propulsion. Mon concessionnaire ne semble pas le savoir.

Yves G.

Vraiment ? Pourtant, Hyundai propose une série d’accessoires en ce sens. Ensemble d’attelage (880,51 $) et porte-vélos (à partir de 626,30 $).