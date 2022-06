Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

La dernière tentation

La location de mon véhicule Mazda se termine en juin 2023. Je suis tentée d’acheter un Honda HR-V. Par contre, je n’ai que 20 000 km au compteur. Serais-je mieux d’acheter mon CX-3 2019 ? Sa valeur résiduelle est de 10 200 $. J’ai 84 ans et ce sera mon dernier véhicule.

Antoinette H.

Je ne vous souhaite pas que ce soit votre dernier véhicule, mais pourquoi ne pas conserver celui que vous avez actuellement ? Le HR-V fait l’objet cette année d’une refonte complète (fiabilité à démontrer) et il y aura très certainement un temps d’attente avant de pouvoir vous le procurer. Votre véhicule actuel a un très faible kilométrage, semble convenir à vos besoins (le HR-V est un concurrent direct de votre CX-3) et la valeur résiduelle est peu élevée. Vous devriez l’acheter et veiller à son entretien.

Réponse en soi

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN CANADA Nissan Qashqai

J’ai en location un Nissan Qashqai 2019 à remettre en septembre 2023. Il aura environ 30 000 km. Dois-je le remettre au terme de mon contrat, le racheter ou le revendre moi-même ? La valeur résiduelle est de 12 519 $.

Jeannot R.

La réponse est en vous. Le Qashqai répond-il toujours à vos besoins ? Avez-vous veillé scrupuleusement à son entretien ? Si vous répondez par l’affirmative à ces deux questions, oui, vous devriez l’acheter. Dans le cas contraire, vous devriez commencer vos recherches et passer une commande auprès d’un concessionnaire quelques mois avant l’échéance de votre contrat de location. La pénurie actuelle risque, selon plusieurs analystes consultés, de se prolonger jusqu’au quatrième trimestre de 2023.

Relève de la garde

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla à hayon

Je dois changer mon véhicule que j’adore, une Mazda 5 2012. J’ai toujours gardé mes véhicules 9 ou 10 ans (environ 140 000 km) en prenant une garantie prolongée jusqu’à 6 ou 7 ans. J’ai un penchant pour les produits japonais, qui m’ont toujours apporté satisfaction. Maintenant à la retraite depuis trois ans, je fais environ le même kilométrage, puisque je sors souvent et que je fais l’aller-retour entre le Québec et la Floride, où je passe mes hivers. Mes besoins sont une carrosserie à hayon pour l’espace de chargement, du confort pour de longs trajets, des aides à la conduite, une faible consommation d’essence, un coût d’achat peu élevé, de la visibilité sur tous les angles et, le plus important, la fiabilité. Je dois aussi faire installer une attache à l’arrière pour mon support à vélo. J’ai éliminé plusieurs gros véhicules que j’aimais (CX-5, CR-V) parce qu’ils sont trop chers et ont une consommation élevée. Je considère la Mazda3 Sport à hayon, la Honda Civic à hayon LX et la Subaru Impreza. Est-ce que vous pouvez me guider ? J’ai éliminé les hybrides, que j’adore, parce que les délais sont trop longs et que je le veux pour octobre avant mon départ pour la Floride.

Daniel O.

Dans le contexte actuel, une livraison pour octobre n’est pas forcément garantie. Vous devrez vous enquérir de la situation auprès de votre concessionnaire. Cela dit, tous vos choix se défendent très bien. La Mazda consomme davantage, la Civic à hayon est agréable à conduire (comme une Mazda), mais chère. Quant à l’Impreza, elle est fiable, mais avez-vous besoin d’un rouage intégral à prise constante si vous séjournez l’hiver en Floride ? Tous ces véhicules représentent de bons choix, mais vous omettez sans doute le véhicule qui correspond davantage à vos attentes : la Corolla à hayon. Celle-ci représente assurément un meilleur choix.

Entre deux fils

PHOTO FOURNIE PAR FORD Mustang Mach-E

J’ai une Lincoln MKX 2016 payée et j’aimerais avoir un véhicule électrique. J’ai fait l’essai du Mustang Mach-E pour ensuite en réserver un. Donc pas d’évaluation pour mon échange encore. Entre-temps, j’ai découvert l’e-tron d’Audi. Je l’aime bien aussi. Que me suggérez-vous entre les deux ?

Jean-François L.

Des deux, le Mustang Mach-E représente le meilleur choix en raison de son prix, de ses équipements et de son autonomie. Si vous êtes intéressé par un modèle plus prestigieux, nous vous recommandons de regarder attentivement le BMW iX, plus moderne que l’e-tron et offrant une autonomie et un agrément nettement supérieurs.