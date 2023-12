L’Indy Autonomous Challenge a présenté des voitures de course autonomes utilisant un châssis IndyCar et une technologie de pointe.

L’avenir de la technologie automobile n’a pas de limites, comme en témoigne cette chronique. Année après année, l’industrie automobile redéfinit notre expérience de conduite en proposant quantité de technologies innovantes, parfois même révolutionnaires, dans les véhicules électriques, la conduite autonome, les dispositifs de sécurité intelligents et les systèmes de divertissement immersifs.

Le développement de ces nouvelles technologies est exaltant. Pour cette dernière chronique de l’année, je vous présente donc les 10 technologies qu’il faudra suivre en 2024.

Impression 3D

Les constructeurs de voitures aiment l’impression 3D pour créer des pièces complexes tout en réduisant leurs coûts de production et en offrant des options personnalisées intéressantes. À ce jour, Bentley, Aston Martin et Cadillac ont déjà incorporé des composants imprimés en 3D dans leurs récents modèles, mais l’entreprise Singer porte cette technologie encore plus loin. Avec ses 12 hypercars, elle repousse les limites en matière de performances, de maniabilité, de vitesse de pointe, de durabilité et d’efficacité.

Les matériaux avancés

Fibre de carbone, alliages d’aluminium composites, aciers à haute résistance : les nouveaux matériaux, légers et robustes, révolutionnent l’avenir du développement automobile. Avec une résistance exceptionnelle, ces matériaux améliorent les performances et l’agilité des véhicules, réduisent leur poids et contribuent à hausser l’autonomie et l’efficacité énergétique des véhicules électriques. Les voitures de sport équipées de ces matériaux peuvent d’ailleurs atteindre des vitesses plus élevées et offrir une dynamique globale supérieure, en plus de maximiser la sécurité des véhicules.

Systèmes de gestion

Les systèmes de gestion de moteur informatisés (unités de contrôle électroniques, calculateurs, logiciels de réglages avancés, etc.) connaissent aussi leur petite révolution. Les nouveaux réglages de performances tiennent compte d’une multitude de facteurs, notamment les performances du moteur, les réglages de la suspension, l’aérodynamique et les conditions de conduite, ce qui permet aux conducteurs de profiter du potentiel maximal de leur véhicule. Il en résulte une expérience de conduite personnalisée et optimale. Tournée vers l’avenir, certaines séries de course comme la Formule E et l’Extreme E en profitent aussi, même qu’elles mènent le bal dans le développement de cette technologie pour améliorer les performances des véhicules électriques.

Voitures connectées

L’intégration de la technologie automobile connectée est aussi en passe de révolutionner l’industrie automobile. En se connectant à l’internet, les voitures deviennent partie intégrante d’un vaste réseau et ouvrent un monde de possibilités. Les voitures connectées peuvent collecter et transmettre des données en temps réel et optimiser ainsi les performances, la maintenance et l’efficacité globale du véhicule. En accédant aux données de la route et en partageant l’information, les conducteurs peuvent affiner la configuration de leur véhicule et s’offrir une expérience optimale à chaque sortie.

Assistance à la conduite

Les systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) offrent des avantages notables en matière d’efficacité et de sécurité. En constante évolution, ces technologies permettent de maximiser l’apprentissage automatique, de profiter de l’intelligence artificielle et, conséquemment, d’améliorer leur précision et leur fiabilité. Dans le monde des voitures de sport, les futurs modèles devraient intégrer ces systèmes, ce qui permettra aux apprentis conducteurs d’avoir tout en main pour pousser plus fort, tout en minimisant le risque d’erreurs coûteuses. En général, les conducteurs pourront se concentrer davantage sur le plaisir de la conduite, sachant qu’ils peuvent compter sur une technologie qui assure un autre niveau de sécurité. De quoi atteindre un équilibre harmonieux entre le contrôle humain et l’assistance intelligente.

Réalité augmentée

Les amateurs de jeux de simulation de course connaissent bien la technologie qui les aide à rester sur la bonne trajectoire de course et à hausser leur rapidité à chaque tour. Imaginez l’excitation si cette technologie était transférée aux expériences routières réelles, avec un coureur fantôme projeté directement sur le pare-brise de la voiture. WeirI, une entreprise de réalité augmentée, y travaille. Elle souhaite transformer l’affichage tête haute traditionnel en une expérience plus immersive et pratique sur la route. Sa technologie superposera les directions de navigation sous forme de graphiques sur la route réelle, assurant une meilleure visibilité pour ne rien rater des informations importantes, comme les avertissements de limitation de vitesse. Le système promet même de surpasser les capacités des simulateurs de course traditionnels.

Conduite autonome

Bien que la technologie de conduite autonome avance rapidement, les vrais passionnés de conduite résistent souvent à l’idée de céder le contrôle de leur véhicule à un ordinateur. L’Indy Autonomous Challenge a toutefois rallié les deux camps en présentant des voitures de course autonomes utilisant un châssis IndyCar et une technologie de pointe. Cette série de course unique atteint un double objectif, en améliorant les capacités des systèmes de conduite autonome tout en haussant la sécurité dans les situations de stress élevé. En collectant et en analysant les données de ces voitures de course, on affine les temps de réaction, la précision et les capacités de prise de décision des systèmes autonomes, jusqu’à donner naissance à la technologie de coaching sur piste.

Les carburants synthétiques

Les véhicules électriques ont beau avoir fait des progrès significatifs dans le plaisir de conduire, les véhicules à moteur à combustion interne conservent la cote pour plusieurs. C’est pourquoi des entreprises comme Toyota, Porsche et Bosch investissent activement dans le développement de carburants synthétiques durables et propres, histoire de conserver le frisson de la conduite tout en réduisant les émissions de carbone. Aidé d’un partenaire, Porsche a d’ailleurs créé une usine pilote de carburant synthétique pour en explorer la fabrication à grande échelle. L’entreprise souhaite même que son modèle 911 emblématique soit le dernier à passer à l’électrique.

De nouveaux types de batteries

Actuellement, les batteries au lithium dominent le marché des véhicules électriques grâce à leur développement bien établi, à leur facilité de fabrication et à leur fiabilité. Ces batteries ont toutefois un défaut de taille, puisqu’elles impliquent l’extraction de lithium, un processus qui utilise beaucoup de ressources et qui augmente considérablement l’empreinte carbone des véhicules électriques. Pour résoudre ce problème, les chercheurs explorent désormais des matériaux alternatifs comme le graphène, l’ion sodium et même le sable, qui promettent une plus grande stabilité et ininflammabilité, évitant les enjeux de sécurité associés aux batteries au lithium. Enfin, ils offrent une autonomie nettement supérieure par charge et une plus grande durée de vie de la batterie, de quoi atténuer l’anxiété liée à l’autonomie et éviter les fréquents remplacements de batterie.

La biométrie

L’intégration de la technologie biométrique dans les nouvelles voitures devrait aussi révolutionner l’expérience de conduite. Avec l’inclusion de capteurs biométriques tels que des moniteurs de fréquence cardiaque et des détecteurs de niveau de stress, les véhicules peuvent recueillir des données en temps réel sur l’état physiologique du conducteur. Autant d’informations qui permettent à la voiture d’ajuster ses paramètres pour optimiser le confort du conducteur et réduire sa fatigue. La voiture peut ajuster le siège, la climatisation et l’éclairage ambiant en fonction des préférences du conducteur. Des constructeurs de premier plan comme Jeep veulent d’ailleurs intégrer cette technologie à leurs prochains modèles.