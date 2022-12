(Óbidos, Portugal) Si la marque KTM est devenue synonyme d’excès en tout genre, certains types de montures forcent les Autrichiens à placer raison avant passion. Destinée autant à la route qu’aux sentiers, la 890 Adventure ne gagne rien à tomber dans l’extrême. Balade au guidon d’une KTM équilibrée.

Sur la corde raide

Comme la marque autrichienne KTM domine régulièrement les compétitions hors route de tout genre, on s’attend à d’excellentes performances tout-terrain de la part des diverses aventurières qu’offre le constructeur. Or, ces motos ne promettent pas la performance pure, mais plutôt le meilleur équilibre possible entre une utilisation sur et hors route, et telle est d’ailleurs la mission de cette 890 Adventure améliorée pour 2023. Moins puissante que la monstrueuse 1290 Adventure R et moins orientée « sentier » que la pointue 890 Adventure R, la 890 Adventure vit sur la corde raide séparant route et boue.

Une évolution ciblée

Pour atteindre cet équilibre délicat avec la 890 Adventure, KTM n’a aucunement eu besoin de réinventer le modèle. Toutefois, ce dernier a récemment dû composer avec l’arrivée d’une concurrence corsée de la part d’excellentes machines comme les Triumph Tiger 900, Ducati DesertX et autres Husqvarna Norden 901. Une mise à jour était donc nécessaire et elle prend la forme d’une évolution ciblant les suspensions (recalibrées et offrant plus d’ajustements), la ligne (améliorée grâce à une section avant nettement plus attrayante), le niveau de confort (supérieur grâce à un meilleur pare-brise et à une selle mieux rembourrée) et les fonctions électroniques (plus évoluées et faciles d’accès).

Une base connue et éprouvée

La 890 Adventure a toujours été un bel exemple d’aventurière poids moyen et même sans tenir compte des éléments de la révision, on ne se plaint pas d’avoir affaire à une monture immédiatement reconnaissable. La masse est non seulement raisonnable, mais aussi judicieusement centralisée grâce à un innovateur réservoir d’essence en plastique entourant le moteur, tandis que le châssis offre un comportement solide et précis auquel on s’habitue instantanément. Tout, des freins jusqu’à la boîte de vitesses en passant par les choix ergonomiques, fonctionne bien ou s’apprivoise sans demander le moindre effort. Tel est l’avantage d’une base établie : les erreurs de jeunesse ont été réglées et on peut s’attarder aux améliorations.

Un progrès concret

L’un des premiers aspects de la 890 Adventure apparaissant nettement meilleurs est celui de l’ergonomie et du confort. KTM mise si instinctivement sur l’extrême et la performance que les lacunes liées à une utilisation quotidienne normale ne sont pas rares. C’était le cas avec la version précédente dont la selle n’avait rien d’impressionnant. Pour 2023, celle-ci est nettement améliorée grâce à un meilleur rembourrage et à une forme plus naturelle. De plus, un nouveau pare-brise plus grand offre une protection contre les éléments nettement accrue, et ce, sans causer d’agaçantes turbulences. En revanche, les suspensions continuent d’être un tout petit peu trop fermes.

Chez elle en sentier

Si la fermeté des suspensions mérite d’être pointée sur la route ou sur chemin non asphalté, une fois la cadence plus élevée en sentier, tant l’amortisseur arrière que la fourche à l’avant se mettent à fonctionner comme il se doit. Il n’est pas question de suspensions qui épatent outre mesure en terrain abîmé, mais plutôt de composants qui se montrent toujours compétents et à la hauteur de la tâche. On doit vraiment rouler de manière extrême pour les prendre en faute, au point où la version R du même modèle devrait sans doute être envisagée, puisqu’elle est conçue pour encaisser les pires abus.

Le reste suit

Pour le reste, la 890 Adventure s’avère fort agréable dans la poussière. L’ergonomie est parfaite, la direction est aussi agile que précise, et le bicylindre parallèle de 105 chevaux pousse décidément fort quand les tours grimpent tout en se montrant généreusement coupleux à bas régime. Quant aux aides électroniques au pilotage nouvellement mises à jour, elles font leur travail de manière efficace dans une grande variété de conditions hors route et peuvent être réglées de manière à intervenir beaucoup ou très peu, selon la préférence du pilote. Notons que des « raccourcis » dans les menus permettent de passer rapidement d’un réglage à un autre, ce qui est aussi pratique que bienvenu.

Conclusion

Dans une classe où quelques nouveautés ont volé la vedette dernièrement, une 890 Adventure mise à jour ne représente pas la nouvelle la plus excitante qui soit. Qu’à cela ne tienne, le modèle autrichien a l’avantage d’être une valeur connue et établie qui se voit peaufinée en 2023 avec des améliorations concrètes, et ce, tant sur la route qu’en sentier. Autre élément jouant en faveur de la KTM : à un peu plus de 15 000 $ dans une catégorie où les 20 000 $ deviennent communs, son prix demeure sous contrôle. Ni la plus spectaculaire ni la plus performante des aventurières poids moyen, elle se tire finalement d’affaire plus qu’honorablement, et ce, à coût raisonnable.