Clara Prévost et David Noël partagent la scène dans la très belle pièce Jules & Joséphine.

Les chercheurs de pépites théâtrales devraient impérativement mettre le cap sur la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier où se déploie une production jeunesse de grande qualité intitulée Jules & Joséphine.

Cette pièce destinée aux 10 ans et plus (mais qui plaira aussi aux grands ayant gardé leur cœur d’enfant) raconte le voyage fabuleux de Joséphine Verne, Québécoise aventurière et dégourdie, qui décide de traverser l’Atlantique pour rencontrer un cousin éloigné prénommé Jules, qui rêve d’écrire des récits fantastiques. Seul hic : une traversée océanique n’est pas une chose simple en 1848…

Pour y arriver, Joséphine et son ami Jacquot devront faire preuve de beaucoup d’ingéniosité, mais aussi d’un sens de la poésie. Car il faut parfois aller jusqu’à regarder la Lune dans les yeux pour que les rêves les plus fous se réalisent…

Une douce folie

Ce texte qui ravira les petits rêveurs, les poètes en herbe et les aventuriers en devenir est inspiré des écrits du grand Jules Verne. L’auteur Philippe Robert a su extraire toute la saveur de sa prose, mais aussi ajouter à l’ensemble une douce folie. Les répliques font naître les rires francs tout en provoquant la réflexion auprès du jeune public, notamment sur la nécessité de prendre en main sa destinée.

Les quatre acteurs de la distribution campent, avec une étincelle dans les yeux, la galerie de personnages qui défile sur scène. Dans le rôle de Joséphine, Clara Prévost est lumineuse, tout comme son comparse David Noël, qui incarne un Jacquot prêt à tout pour suivre son amie dans ses aventures.

Milène Leclerc et Yann Aspirot interprètent une foule de personnages secondaires complètement déjantés qui viennent croiser la route de nos deux aventuriers. Pensez à LA Madeleine des Îles qui portent son nom. Ou à un duo de clowns qui attend le public dans un cirque lunaire…

PHOTO MARIE-ANDRÉE LEMIRE, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Le décor imaginé par Francis Farley Lemieux est d’une grande beauté. Et d’une ingéniosité qui force l’admiration.

À la mise en scène, Frédéric Bélanger s’est entouré de concepteurs très inspirés, capables de donner à cette histoire un écrin à sa mesure. La scénographie de Francis Farley Lemieux est somptueuse, avec ses deux escaliers en colimaçon qui se déplacent pour devenir tantôt la nacelle d’un ballon, tantôt le pont d’une goélette.

Les costumes de Jonathan Beaudoin (splendides) et les accessoires de Julie Measroch collent à merveille à ce récit fantaisiste où il est possible d’aller cueillir du magma au centre de la Terre avec une seule tasse en fer.

Semer la graine

Pas de doute, ce spectacle pourrait marquer longuement les jeunes qui y assisteront. Car Jules & Joséphine possède tous les atouts pour semer chez le jeune public la graine d’un amour durable pour le théâtre. Tout ce qui peut constituer la beauté de cet art vivant – la force de l’imaginaire, le pouvoir d’évocation, la créativité scénographique et l’humour des répliques bien écrites – se trouve ici réuni.

Voici donc un spectacle auquel on souhaite longue vie. D’ailleurs, petit message à ceux qui cherchent des billets : plusieurs représentations affichent complet, mais des supplémentaires pourraient être annoncées sous peu. Et une tournée serait envisagée. Ayez donc l’œil ouvert.

