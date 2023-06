Les terrains de baseball de 11 arrondissements montréalais vont accueillir cet été une équipe dépareillée venue disputer un match fort singulier sous la forme d’une pièce de théâtre.

Intitulé Fausse balle, ce spectacle itinérant (et gratuit) rassemble 15 interprètes et musiciens francophones, anglophones et hispanophones. Le texte, écrit par Jean-Philippe Lehoux en collaboration avec Yohayna Hernández, Charles Dauphinais et Ariana Pirela Sánchez, raconte le dernier match d’une ligue amicale qui se réunit chaque semaine depuis 37 ans pour jouer au baseball. Le terrain qui les accueille va être rasé pour faire place à un parc à chiens.

Pareil destin a failli frapper le terrain de baseball du parc Jeanne-Mance il y a quelques années. Un groupe de joueurs ont milité, avec succès, pour que leur terrain soit préservé. « Cette lutte militante pour conserver un espace de récréation et de rencontre nous a inspirés », lance le co-metteur en scène Charles Dauphinais.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dominique Quesnel joue le rôle de Gigi, la présentatrice survoltée de la ligue amicale.

Les auteurs ont donc imaginé le match ultime d’une ligue imaginaire, peuplée de personnages colorés aux surnoms comme seul le sport peut en créer : Baloune, Choppy, Ti-Cri, El Tecolote (le hibou)... Depuis 37 ans, la survoltée Gisèle (alias Gigi) se charge de présenter les matchs (et d’animer la foule) au micro, entre deux mojitos. Chacun et chacune a sa petite histoire, qui sera racontée en mots, mais aussi en danse et en musique.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Myriam Fournier porte la double casquette d’interprète et de musicienne dans Fausse balle.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Pat Lajoie (interprété par Simon Rousseau) est bien mal nommé : il semble toujours au bord de la dépression. 1 /2



Un rêve de jeunesse

Grand passionné de baseball depuis l’enfance, Jean-Philipe Lehoux réalise un vieux rêve avec ce projet théâtro-sportif. « J’ai toujours trouvé que le terrain de baseball était un lieu propice pour la création d’un spectacle. On le voit les soirs d’été dans les parcs : les terrains agissent comme des aimants. Plusieurs promeneurs s’arrêtent pour voir un bout de match... »

Le baseball est aussi un espace qui fait le lien entre les communautés, qu’elles soient franco-québécoises, anglos ou latinos. On n’est pas obligés de passer par la langue pour se rencontrer, puisque tous les joueurs possèdent un langage commun qui est fort. Celui du baseball. Yohayna Hernández, conseillère à la dramaturgie

Pour Jean-Philippe Lehoux, le baseball reste un symbole puissant des Amériques, du nord au sud. « C’est vraiment un sport panaméricain, ancré sur tout le territoire. C’est rare qu’on trouve des clés communes à toutes les Amériques. »

Même si les Expos ont quitté le Stade olympique depuis presque 20 ans, le baseball reste important pour la ville qui a accueilli Jackie Robinson dans les années 1940, estime Jean-Philippe Lehoux.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’interprète Mariana Tayler incarne la joueuse Lizzi « Carnosa » López, réputée pour glisser un steak dans sa mitaine afin d’atténuer le choc des balles rapides !

« Le sport reste très populaire chez les Dominicains, les Portoricains, les Cubains d’ici. Il a aussi été important pour Montréal. Jackie Robinson a joué ici, Felipe Alou, premier entraîneur latino-américain des Ligues majeures, a été un personnage sportif important de la ville. Tout le monde a une histoire avec le baseball. Mais ce n’est pas toujours de la passion ; parfois c’est de la répulsion ! »

Dans le cas de la co-metteure en scène Ariana Pirela Sánchez, le baseball reste intimement lié à son enfance. « Au Venezuela, d’où je viens, c’est le sport national. J’ai une tante qui en est folle. »

« À Cuba, c’est difficile que ta vie ne soit pas traversée par le baseball, poursuit Yohayna Hernández. Il est partout et a été associé à de grands moments de l’histoire, comme les visites d’Obama ou de Chávez à des matchs de baseball. »

Dominique Quesnel, qui interprète la survitaminée présentatrice Gigi, a aussi sa petite histoire avec le sport. « Petite, j’allais voir mon papa jouer dans une ligue de balle-molle de Saint-Lambert, composée de pompiers volontaires et de policiers. Mon père n’était pas très bon, mais il a remporté le trophée du joueur le plus enthousiaste de son équipe. Ce trophée est l’une des choses que j’ai gardées à sa mort. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Paul « Choppy » Singleton est l’un de ceux qui devront faire le deuil de leur terrain de baseball à la fin du match.

Pour tout le monde

La comédienne est ravie de participer à ce projet. « C’est un show post-pandémie extraordinaire ! Il s’adresse à tout le monde, et à chaque représentation, il va y avoir une fête citoyenne organisée par les arrondissements. »

Ce projet représente un peu mon idéal, dans un milieu que je trouve souvent trop élitiste : c’est du théâtre gratuit ! Et l’écriture de Jean-Philippe Lehoux est tellement unique : elle est sensible et pleine de fantaisie, avec des prises de positions politiques qu’il réussit à nous passer entre deux enfirouapements ! Dominique Quesnel, interprète de Gigi

Pour Jean-Philippe Lehoux, avoir ainsi la possibilité d’aller à la rencontre de publics qui ne fréquentent pas forcément les institutions théâtrales représente un grand privilège. « On va se promener partout à Montréal. Le sport est très fédérateur : il y a tout de suite un lien émotif qui se crée. »

Fausse balle est une présentation du Théâtre Hors Taxes et des Maisons de la culture de Montréal. Le spectacle sera présenté à compter du 27 juin dans l’arrondissement de Ville-Marie. La tournée se terminera le 30 août à LaSalle, avec des arrêts à Montréal-Nord, Anjou, Verdun ou encore Ahuntsic.

Pour connaître le calendrier des représentations et s’informer des annulations en cas de mauvais temps, consultez la page Facebook du Théâtre Hors Taxes.