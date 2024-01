PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

19 h 50. Véronique Cloutier fait son entrée en studio sous les applaudissements du public. Elle s’adresse aux spectateurs, et se lâche ensuite sur J’irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, reprise par Mariève Proulx, Franck Julien et l’ensemble des musiciens. L’animatrice y va ensuite d’une blague qui fera rire le public : « Il y a un pool cette saison : quand est-ce qu’il y a une boule qui va me sortir de la robe ? »