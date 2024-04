(Cannes) « Vaste mine d’histoires », les jeux vidéo vont « probablement devenir la première source d’inspiration d’Hollywood », estime Jonathan Nolan, frère du cinéaste Christopher et producteur britanno-américain de la série Fallout, adaptation d’une saga bien connue des gamers dont il fait partie.

Aurélie CARABIN Agence France-Presse

Attendue jeudi sur Prime Video, la série se déroule 200 ans après une guerre nucléaire et suit les habitants privilégiés d’abris antiatomiques, contraints de remonter à la surface irradiée, où règnent violence, anarchie et créatures mutantes.

Elle est produite par Jonathan Nolan-qui a aussi réalisé les trois premiers épisodes-et sa femme Lisa Joy, duo à l’origine de la série Westworld.

Son lancement survient un peu plus d’un an après The Last of Us, une autre série tirée d’un jeu post-apocalyptique. Le succès, public et critique, de cette dernière a entre temps prouvé que le passage de la console à la fiction en prise de vues réelles pouvait fonctionner.

« Cela nous a énormément aidés que cette série sorte en premier, qu’elle soit si brillante et si bien reçue, parce que cela enlève beaucoup de pression », a assuré, bon joueur, Jonathan Nolan à une poignée de journalistes au festival Canneseries à Cannes (sud-est de la France), où « Fallout » était projetée hors compétition.

Les adaptations de jeux en film et en série ne sont pas nouvelles, mais leur qualité laissait souvent à désirer, du film Super Mario Bros de 1993, à la série Resident Evil sortie sur Netflix en 2022.

La donne semble avoir changé grâce à des créateurs qui « ont grandi avec des jeux vidéo » à l’instar de Jonathan Nolan, qui jouait à Pong, simulateur de ping pong minimaliste, sorti en 1972, avec son frère, et s’est émerveillé il y a 16 ans devant Fallout 3, jeu de rôle immersif.

« C’est comme d’être né à la fin du XIXe siècle et d’assister à la naissance du cinéma », dit le producteur de 47 ans.

« Je me suis rendu compte à cette époque que la narration des jeux vidéo était devenue, à bien des égards, plus ambitieuse, plus avant-gardiste et plus punk rock que le cinéma ou la télévision », raconte Jonathan Nolan, qui verrait bien les univers de Half Life, Bioshock ou Portal, remplis de « moments à couper le souffle », adaptés en séries.

« Pas un genre »

« On va beaucoup entendre parler dans les prochaines années du genre des jeux vidéo (au cinéma ou à la télévision), mais les jeux vidéo ne sont pas un genre[…] c’est un médium pour raconter des histoires, et même […] le plus gros médium vu le nombre de personnes qui y jouent et la taille de l’industrie », juge Jonathan Nolan.

Les jeux vidéo pourraient ainsi dominer, dans les années à venir, la production hollywoodienne, friande de marques facilement identifiables.

D’autant « qu’on commence à sentir un reflux des films (de super-héros) adaptés de comics », estime celui qui a revisité Batman avec son frère en coécrivant The Dark Knight et The Dark Knight Rises.

À la différence de la série The Last of Us, calquée sur le jeu éponyme, Fallout crée de nouveaux personnages et une nouvelle trame, s’inspirant surtout du « ton » de son modèle, qui mêle « drame, émotion, humour noir, satire, politique ».

Le créateur du jeu, Todd Howard, et « son équipe ont participé à chaque étape » de l’adaptation, fait valoir Jonathan Nolan, qui n’a pas cherché à satisfaire les fans de la franchise.

Autre gage de succès, le soutien d’Amazon, qui a permis des tournages dans des décors naturels dans l’Utah ou en Namibie, sur la côte des Squelettes. « Quand on adapte un jeu vidéo, qui ne repose que sur des visuels générés par ordinateurs, des visuels très beaux qui plus est, on n’apporte rien à la franchise en donnant au public encore plus d’images virtuelles », justifie Jonathan Nolan.

Mais cette immersion a un coût. Et Fallout devra « marcher auprès du public » pour connaître d’autres saisons, concède le créateur, « réaliste » et frustré de n’avoir pu terminer sa série Westworld, brusquement annulée après quatre saisons.