(Las Vegas) Le studio de cinéma américain Universal Pictures a dépassé l’an dernier son compatriote Disney au box-office, pour la première fois en près d’une décennie, avec des succès comme Super Mario Bros, le film ou l’oscarisé Oppenheimer.

Andrew MARSZAL Agence France-Presse

Malgré les perspectives maussades du secteur, Universal (Comcast) a donc, lui, de quoi se réjouir au CinemaCon à Las Vegas cette année, lors de cette grande convention de l’industrie cinématographique donnant l’occasion pour les studios de Hollywood de présenter leurs productions à venir aux propriétaires de salles du monde entier.

« Il n’y a pas grand-chose de plus que vous puissiez demander que d’être le numéro un au box-office et remporter l’Oscar du meilleur film », a lancé mercredi dans la présentation de son groupe Donna Langley, présidente d’Universal Pictures.

« Il aurait été facile de laisser tomber le micro après ça, non ? Mais cela ne nous suffit pas », a-t-elle poursuivi avant d’annoncer une série de nouvelles sorties, en particulier Wicked.

Ariana Grande, Cynthia Erivo et Jeff Goldblum ont été invités sur scène pour promouvoir l’adaptation en deux films de la comédie musicale à succès de Broadway. Le premier de ces deux films à vedettes sort en novembre.

PHOTO VALERIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Ariana Grande et Cynthia Erivo

Pour beaucoup de gros propriétaires de salles, Universal offre une voie potentielle vers la reprise grâce à une offre diversifiée de films originaux sortant du genre superhéros avec des campagnes de marketing virales.

Ils tablent sur Wicked, ainsi que des films d’animation comme Despicable Me 4 et The Wild Robot pour attirer à nouveau les clients dans cette période difficile pour le secteur.

Recettes attendues en baisse

Les recettes, également grevées par le streaming, se sont peu à peu rétablies depuis la pandémie de COVID-19. Mais elles sont attendues en baisse en 2024, après les grèves des acteurs et scénaristes à Hollywood qui ont entravé la production pendant des mois l’an dernier, pesant sur le calendrier des sorties.

Mais Universal tire son épingle du jeu, face à des rivaux comme Disney, Warner et Paramount.

Il y a tout juste un an, Mme Langley avait fait venir sur la même scène à Las Vegas le réalisateur Christopher Nolan pour présenter son film Oppenheimer.

Un pari onéreux pour Universal qui avait promis à Christopher Nolan un soutien généreux pour le convaincre de délaisser Warner.

Oppenheimer a rapporté près d’un milliard de dollars. Mercredi, le réalisateur est apparu en vidéo pour remercier les propriétaires de salles.

L’industrie cinématographique « ne peut plus compter sur les films qui ont traditionnellement été très solides dans les vingt dernières années », explique à l’AFP Veronika Kwan Vandenberg, présidente de la distribution internationale chez Universal.

Contrairement à la concurrence, Universal ne détient aucune des franchises de superhéros qui ont récemment rempli les salles. Cela a pesé sur le groupe ces dernières années, mais l’échec de films comme Madame Web ou The Marvels nourrit le sentiment que le public se fatigue de superhéros quasiment tous identiques.

« Toutes ces suites et ces franchises arrivées sur le marché ont très bien marché durant une longue période », ajoute Mme Kwan Vandenberg. « Mais nous sommes aujourd’hui à un stade où […] le public veut vraiment savoir “qu’y a-t-il de différent, là ?” ».

« Barbenheimer »

Les réseaux sociaux deviennent un outil de plus en plus indispensable pour les studios. Comme Warner, Universal a bénéficié de l’effet « Barbenheimer » qui a provoqué un raz-de-marée vers les salles l’été dernier avec les mastodontes Barbie et Oppenheimer.

Ces tendances spontanées « sont quelque chose d’incroyablement difficile à obtenir », dit Mme Kwan Vandenberg. Universal y est néanmoins souvent parvenu, par exemple avec le succès sur TikTok de la danse du film d’horreur M3GAN.

L’année précédente avait connu la vogue des « Gentleminions » avec des adolescents allant voir le dernier opus des Minions habillés en costume-cravate et imitant le personnage principal, Felonius Gru.

Et en octobre dernier, la mode était au vol des affiches du film d’horreur Five Nights At Freddy’s. Frustrant pour les propriétaires de salles, mais très utile pour la publicité gratuite du film d’Universal.

« Lorsque nous avons lancé la première bande-annonce de M3GAN et que nous avons vu combien la danse sur TikTok devenait virale, nous avons commencé à organiser dans le monde entier des évènements où elle figurait », raconte Mme Kwan Vandenberg. « Ce n’est pas forcément quelque chose que nous décidons de créer. Mais nous contribuons à soutenir la notoriété et l’engouement suscité ».