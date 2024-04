Margot Robbie s’attaque à Monopoly et Blumhouse relance The Blair Witch Project

(Las Vegas) Margot Robbie s’empare d’un autre jouet. La productrice et actrice vedette de Barbie est en train de mettre en forme un film Monopoly en collaboration avec Hasbro et Lionsgate, ont annoncé les sociétés mercredi lors de la conférence CinemaCon à Las Vegas.

Lindsey Bahr Associated Press

C’est Mme Robbie et sa société de production LuckyChap qui ont permis au projet Barbie d’aboutir après de nombreuses années de stagnation dans son développement. Le film a dominé le box-office en 2023 avec plus de 1,4 milliard US de ventes de billets dans le monde. Après la poupée, la prochaine étape se situe donc dans un jeu de société.

Lionsgate a également annoncé le développement d’un nouveau Blair Witch Project avec les experts en horreur de Blumhouse, le studio derrière The Purge et M3GAN. Ces projets marquent le premier pacte pluriannuel entre la société de Jason Blum et Lionsgate, s’appuyant sur les titres de la bibliothèque du studio.

Le premier Blair Witch Project est sorti en 1999 et est devenu un phénomène au box-office. Il a rapporté 248 millions, a donné naissance à deux suites et a changé l’apparence de nombreux films d’horreur qui ont suivi.