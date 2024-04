PHOTO TOM JAMIESON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Bridget Jones est de retour. Renée Zellweger reprendra son célèbre rôle dans un quatrième film, a annoncé mardi sur X la société de production Working Title. Bridget Jones : Mad About the Boy sortira au cinéma le jour de la Saint-Valentin l’année prochaine.

L’actrice américaine retrouvera ses anciens partenaires de jeu Hugh Grant et Emma Thompson dans ce nouveau volet de cette populaire comédie romantique qui sera réalisé par Michael Morris (To Leslie). Les acteurs Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) et Leo Woodall (The White Lotus) se joindront à la distribution.

Bridget Jones : Mad About the Boy sera une adaptation du roman du même nom écrit par Helen Fielding et paru en 2013. On y retrouvera le personnage de Bridget Jones, maintenant âgé dans la cinquantaine.

Sortis respectivement en 2001, 2004 et 2016, les trois premiers films mettant en vedette le personnage de Bridget Jones ont cumulé des recettes au box-office mondial de plus de 760 millions de dollars.