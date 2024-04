Festival de Cannes Francis Ford Coppola dévoilera son Megalopolis en compétition

(New York) Près d’un demi-siècle après avoir remporté la Palme d’or à Cannes avec son Apocalypse Now, Francis Ford Coppola reviendra sur la Croisette en mai pour présenter en avant-première, et en compétition, son épopée Megalopolis.