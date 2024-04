(New York) Près d’un demi-siècle après avoir remporté la Palme d’or à Cannes avec son Apocalypse Now, Francis Ford Coppola reviendra sur la Croisette en mai pour présenter en avant-première, et en compétition, son épopée Megalopolis.

Jake Coyle Associated Press

La nouvelle a été confirmée mardi à l’Associated Press par une personne proche du projet, qui a requis l’anonymat car elle n’était pas autorisée à en faire l’annonce. C’est le webzine de Hollywood Deadline qui avait annoncé pour la première fois que Megalopolis serait projeté en compétition au 77e Festival de Cannes le 17 mai.

Le festival n’a pas immédiatement répondu aux messages mardi. Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, devrait dévoiler la programmation jeudi à Paris. M. Frémaux déclarait la semaine dernière au magazine Variety qu’il espérait programmer Megalopolis cette année.

« Megalopolis est un projet qu’il voulait réaliser depuis si longtemps et il l’a fait de manière indépendante, à sa manière, en tant qu’artiste, a déclaré M. Frémaux. Il a construit la légende du Festival de Cannes et ce serait un honneur de l’accueillir à nouveau, en tant que cinéaste qui vient présenter son nouveau film. »

Le fait que Megalopolis soit projeté en compétition signifie que Coppola, âgé de 85 ans, sera admissible à la Palme d’or de Cannes, 45 ans après l’avoir remportée pour Apocalypse Now.

Il avait partagé la Palme cette année-là avec Volker Schlöndorff et son Tambour, mais il avait aussi remporté la plus haute distinction il y a 50 ans pour Conversation secrète, avec Gene Hackman.

Ces dernières semaines, Coppola a projeté Megalopolis pour ses amis et sa famille et a commencé à le montrer à des distributeurs. Le projet, qu’il a commencé à concevoir au début des années 1980, aurait coûté 120 millions. Coppola a investi son argent avec l’aide de son empire viticole pour réaliser un projet passionné de reconstruction d’une métropole. Il met en vedette Adam Driver et Giancarlo Esposito, et comprend une distribution étoilée, composée de Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter et Dustin Hoffman.

Le Festival de Cannes, qui s’ouvrira le 14 mai, a déjà annoncé les premières du nouveau Mad Max de George Miller et de Horizon, an American Saga de Kevin Costner. Plus tôt mardi, le festival a annoncé que George Lucas recevrait une Palme d’or d’honneur.