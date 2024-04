Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont Joker et Harley

On ne sait toujours pas si Joker : Folie à deux sera une comédie – ou un drame – musicale, mais sa première bande-annonce confirme que la musique sera une partie intégrante de la suite de Joker, sorti en 2019.

Au rythme de What The World Needs Now Is Love en crescendo, on assiste à la rencontre entre Arthur Fleck (Joaquin Phoenix, qui reprend son rôle) et Harley Quinn (Lady Gaga) à l’Asile d’Arkham.

Contrairement à sa version des bandes dessinées, cette dernière est vraisemblablement une patiente et non une psychologue qui s’éprend du Joker. Elle semble néanmoins admirer Arthur pour ses actions dépeintes à la fin du premier film et l’encourage à s’échapper de l’institution.

Sans surprise, le duo sèmera le chaos dans Gotham.

Todd Philips (War Dogs, la trilogie The Hangover) est de retour derrière la caméra et signe de nouveau le scénario avec Scott Silver.

Joker : Folie à deux prendra l’affiche le 4 octobre.